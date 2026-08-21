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Електричний BMW M-3 показали під час нових випробувань

Технології&Авто
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BMW продовжує випробування нового M-3 з повністю електричною силовою установкою.
Прототип спортивного седана знову помітили на тестах, де інженери перевіряють роботу шасі, системи керування та чотиримоторного повного приводу. Серійна модель має стати частиною нового покоління автомобілів BMW M та дебютувати у 2027 році.
Головною особливістю електричного M3 стане чотири електромотори — по одному на кожне колесо. Така схема дозволяє окремо контролювати тягу на кожному колесі та значно точніше розподіляти крутний момент. BMW розраховує завдяки цьому не просто отримати величезну потужність, а забезпечити спортивну керованість на дорозі та гоночній трасі.
Точні характеристики серійного автомобіля поки не оголошені. Раніше повідомлялося, що технічний потенціал системи може перевищувати 1000 к.с., однак BMW не планує перетворювати M3 на автомобіль, де головною перевагою буде лише максимальна потужність. Компанія хоче зберегти традиційний для M3 баланс між динамікою, керованістю та повсякденною практичністю.
Електричний M-3 створюється на технологіях Neue Klasse. BMW також обіцяє 800-вольтову електричну систему, швидке заряджання та спеціально налаштовану високовольтну батарею. Виробник уже заявив, що нове покоління електричних моделей BMW M має відкрити нову еру для спортивних автомобілів бренду.
За матеріалами:
uamotors
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