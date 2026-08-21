Volvo випускає спеціальну версію вантажівки на честь свого 100-річчя 21.08.2026, 00:34 — Технології&Авто

Спеціальне виконання моделей FH Aero, FH, FH16 Aero та FH16 набуло святкового стилю. Ювілейні вантажівки отримали низку змін усередині кабіни, покликаних зробити її комфортнішою та водночас нагадати про історію компанії.

Про новизну йдеться в офіційному релізі Volvo Trucks. Ілюстративну частину доповнили кілька фотографій ювілейних машин зовні та всередині. Відео не подано.

Сидіння виконані у двоколірному дизайні: основа обтягнута преміальною шкірою, а верхня частина оздоблена сірим текстилем із вишитим ювілейним мотивом. Додатково використані коричневі шкіряні елементи, колір яких перегукується з декоративними смугами на кузові.

Окремою деталлю стали шторки із зображеннями різних вантажівок Volvo за останні 100 років. Підлогу вкриває товстіший килимок у чорно-сірому меланжевому виконанні з коричневими шкіряними етикетками.

Volvo також додала спеціальне підсвічування порогів та LED-стрічки на центральній консолі. Фонове світло можна налаштувати на червоний або білий колір.

Ще цікавіша деталь — проєкція логотипа ювілейної серії на землю. Вона вмикається, коли водій відчиняє двері. Такий самий мотив використали на нових решітках динаміків, виготовлених методом 3D-друку.

У Volvo називають 100 Year Edition результатом століття постійного розвитку безпеки, якості, комфорту, продуктивності та економічності. При цьому спеціальна серія не обмежується однією силовою установкою: її можна замовити з більшістю доступних нині конфігурацій трансмісії та шасі.

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