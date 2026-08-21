Lincoln Nautilus оновився: яка стартова ціна 21.08.2026, 01:06 — Технології&Авто

Lincoln Nautilus оновився: яка стартова ціна

Lincoln Nautilus, популярний кросовер американського виробника, отримав оновлення для ринку США. Виробник розсекретив модель, яка стала доступною з весни 2023 року.

Ціна на стартову версію Premiere починається від $54 495.

Дизайн та технічні зміни Lincoln Nautilus

Оновлений Lincoln Nautilus отримав значні зміни в передній частині. Зокрема, новий капот і вужча головна оптика зі світлодіодними смужками ходових вогнів. Решітка радіатора стала ширшою і має різні варіанти оформлення: для версії Reserve це вертикально витягнуті шестикутники, а для Black Label — хромовані штрихи на чорному тлі.

Кросовер також відзначається чорним верхом, рейлінгами на даху, чорними корпусами дзеркал та оригінальними колісними дисками розміром від 19 до 22 дюймів. Задня частина автомобіля прикрашена спойлером і зміненим «моноліхтарем» з двома смужками.

Щодо інтер’єру, зміни тут менш значні. З’явилися нові колірні схеми та оздоблювальні матеріали для топових варіантів. У базових і середніх версіях тепер більш світле підсвічування. Пакет Renew пропонує передні крісла з 24 позиціями регулювання та функцією масажу.

Що це означає для українських водіїв

Дизайн та комфорт: Оновлення забезпечує кросоверу сучасний вигляд і підвищений комфорт. Це може зацікавити тих, хто шукає стильний і комфортний автомобіль.

Технічні характеристики: Lincoln Nautilus пропонує потужні силові установки. В Україні популярність гібридів зростає, і цей автомобіль може бути цікавим вибором.

Ціновий сегмент: Ціна від $54 500 робить його конкурентом для інших преміальних кросоверів. Це важливо для тих, хто розглядає варіанти в преміум-сегменті.

Екологічність: Гібридна версія з потужністю 289 к.с. відповідає сучасним екологічним стандартам. Це важливо для тих, хто думає про екологію.

Доступність на ринку: В Україні модель може бути доступна через офіційних дилерів. Це важливо для тих, хто шукає новий кросовер преміум-класу.

Висновок

Оновлений Lincoln Nautilus продовжує вражати своїм дизайном та технічними можливостями. Цей преміальний кросовер пропонує стиль, комфорт і потужність, що робить його привабливим вибором для багатьох водіїв. З ціною від $54 500, він займе своє місце серед конкурентів у сегменті преміум-класу.

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