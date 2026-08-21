Lincoln Nautilus оновився: яка стартова ціна
Дизайн та технічні зміни Lincoln Nautilus
Що це означає для українських водіїв
- Дизайн та комфорт: Оновлення забезпечує кросоверу сучасний вигляд і підвищений комфорт. Це може зацікавити тих, хто шукає стильний і комфортний автомобіль.
- Технічні характеристики: Lincoln Nautilus пропонує потужні силові установки. В Україні популярність гібридів зростає, і цей автомобіль може бути цікавим вибором.
- Ціновий сегмент: Ціна від $54 500 робить його конкурентом для інших преміальних кросоверів. Це важливо для тих, хто розглядає варіанти в преміум-сегменті.
- Екологічність: Гібридна версія з потужністю 289 к.с. відповідає сучасним екологічним стандартам. Це важливо для тих, хто думає про екологію.
- Доступність на ринку: В Україні модель може бути доступна через офіційних дилерів. Це важливо для тих, хто шукає новий кросовер преміум-класу.
Висновок
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