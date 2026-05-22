Ретроспектива авторинку України: від 90-х до нашого часу

Finance.ua вирішив проаналізувати, яким чином змінювалися первинний та вторинний ринки легкових автомобілів в Україні, починаючи з часів здобуття незалежності до наших днів. Цю ретроспективну історію ми розподілили на чотири періоди, кожен із яких являє собою десятиріччя.

90-ті роки: час суцільної бідності та панування вторинного ринку

Вартість автівок у 90-х роках минулого століття була надзвичайно різною, причиною тому — гіперінфляція, а також зміна курсу валют (адже спершу були купоно-карбованці, а потім від 1996 року — гривня. — Ред.). Варто підкреслити, що в цей період відбувалося становлення нового ринку, характерного для того часу.

Часто вживані авто іноземних брендів цінувалися навіть вище за нові радянські моделі, адже вони були надійними, проте дуже дорогими.

Нові радянські автівки виробництва ВАЗ (2106,2107, 2109) можна було придбати за 2−4 тис. доларів. За причини постійної інфляції до впровадження гривні як валюти 1996 року, курс купоно-карбованця до долара був на рівні 13 тис. Середні зарплати на той час були на рівні 50−90 доларів.

Таким чином, машини ВАЗ можна було придбати за 26−53 млн купоно-карбованців, значна на той час сума.

Після введення гривні почалася певна стабілізація цін, проте вже нові ВАЗи коштували значно дорожче — 5−7 тис. доларів. Враховуючи, що курс гривні до долара у ті роки був на рівні 1,86, такі автівки коштували у діапазоні 9300−12 тис. гривень.

Наприкінці 90-х років заробітна плата більшості громадян не перевищувала 250 доларів, тобто дорівнювала 400−500 гривень. Накопичувати гроші на купівлю навіть нових ВАЗів було для родини майже неможливо.

У середині 90-х років нова вітчизняна «Таврія» також коштувала недешево — 2,5−3,5 тис. доларів. До реформи 1996 року це були просто астрономічні суми.

Нові іномарки: Opel, Volkswagen, Ford коштували значно дорожче. Часто ціна стартувала від 15 тис. доларів і вище. Звісно, такі машини завозилися у країну надто обмежено.

Варто зазначити, що 1997 року компанія Daewoo Motors здійснила важливий прорив, презентувавши моделі, які згодом стали масовими в Україні. Головною подією року стала прем’єра Daewoo Lanos. Ціни на нові Lanos в Україні становили до 7−8 тис. доларів (станом на 1998 рік, коли почали випуск моделі у Запоріжжі. — Ред.). Daewoo Lanos були дорожчими, аніж російські ВАЗ, однак на, на той час, більш модерновими.

У ті роки значно активізувався вторинний ринок, адже ціни на такі машини були значно нижчими, ніж на нові.

Вартість уживаних авто у середині 90-років була доволі різноманітною. Залежала від того, яка марка машин: пострадянська чи імпортна. Так, ВАЗ, «Москвич» чи ЗАЗ, залежно від року випуску та стану, міг коштувати від 1 до 3 тис. доларів.

ЗАЗ

Приміром, то й же ВАЗ-2101 міг коштувати 1500 доларів. Переводячи на тодішній курс гривні 1,86 до долара, таку машину можна було придбати за 3 тис. гривень. Тобто, якщо сімейний бюджет родини складав 600 доларів, таку марку можна було купити доволі швидко, відкладаючи гроші.

Бюджетні іномарки віком 10−15 років (до них також можна віднести і японські. — Ред.) VW Golf II, Opel Kadett, Ford Sierra — коштували також недешево для багатьох. Їх можна було придбати за 2−5 тис. доларів, або 3,7−10 тис. гривень.

Але все ж таки зекономивши та відкладаючи гроші, громадяни намагалися купувати саме дешевші уживані іномарки, нехай і чималого пробігу.

«Нульові роки»: насичення ринку та широкий вибір

2004 року ціни на нові авто було значно нижчими, аніж зараз. Ринок насичувався доволі швидко. На ньому почали з’являтися більше бюджетних моделей, іномарок для середнього класу. Останній активно формувався в Україні у середині нульових років.

Середня заробітна плата в Україні на той час становила до 1 тис. гривень (а у великих містах люди заробляли і більше. — Ред.), що було вже достатньою сумою для того, щоб швидко накопичити гроші та придбати собі автівку. Нехай не дуже дорогу, але якісну.

Один долар тоді коштував 5,3 гривні. Найпопулярнішими моделями тих років вважається Daewoo Lanos / Sens (виробництво ЗАЗ): перша з них коштувала 8−9 тис. доларів, а друга — 5−6 тис. доларів.

Нові «десятки» від ВАЗ коштували тоді 6−8 тис. доларів. Проте вже був вибір і за ціною і за якістю придбати краще «українсько-корейській» варіант, аніж російський.

Отже, «Ланос» або «Сенс» за тодішнім курсом долара можна було придбати за 32−45 тис. гривень. Таким чином, відкладаючи кошти родина могла придбати «українсько-корейські» автівки за 1,5−2 роки.

Популярними моделями того часу, але вже з дорожчого сегменту були Chevrolet Aveo (T200) — 9−12 тис. доларів, Skoda Octavia Tour — 13−17 тис. доларів, Hyundai Accent / Getz — 13−17 тис. доларів.

Що стосується преміумкласу: Toyota Camry (XV30) — 25 тис. доларів та Volkswagen Passat B5 — 25 тис. доларів. Ці моделі, звісно, могли придбати люди, що мали гроші.

Ринок уживаних автівок був досить різноманітним, адже у середині нульових років такі автівки були більш доступними. Тоді ще не діяли жорсткі екологічні норми, а це значно спрощувало ввезення в Україну старих машин.

Так, серед популярних бюджетних і уживаних автівок були Daewoo та ВАЗ, які з віком 3−5 років коштували 3−5 тис. доларів, що було вдвічі дешевше за нові аналоги.

Середній сегмент уживаних автівок представляли тоді Skoda, VW, Opel. Ціни на них з пробігом 5−7 років були від 6 до 10 тис. доларів, що також вдвічі та більше дешевше за нові авто того часу і за тими цінами.

Щодо преміумсегмента: дуже популярними серед покупців були надійні німецькі авто BMW E39, Mercedes-Benz W210, які коштували від 12 тис. доларів і вище.

10-ті роки: два різних періоди суттєвого спокою та постреволюційний

Після економічної кризи 2008 року ринок автомобілів в Україні до початку 10-х років почав поступово відновлюватися і ставати доволі стабільним. А враховуючи те, що курс гривні до американського долара став фіксованим (8 гривень за долар), то і ціни на машини до 2014 року (до Революції гідності) були більш-менш стабільними. У ці роки також зростали й зарплати (у багатьох великих містах вони наближалися до 500−700 і вище доларів на місяць).

Бюджетні вподобання покупців нових автівок, які були популярними у 10-х роках, залишалися у деяких випадках сталими. Це, приміром, стосується того ж ЗАЗ Lanos, який на той час коштував не надто дорого — від 9 тис. доларів. Приміром із бюджетом родини 800 доларів на місяць, коли вона могла значну суму відкладати на купівлю такого авто, їй на це знадобилося від року.

Популярними у ті роки також залишалися такі марки, як Renault Logan, Hyundai Accent, KIA Rio, Skoda Fabia. Їх теж можна вважати автівками суто бюджетними. Приміром, Renault Logan 2013 року коштував 100−115 тис. гривень (або 12,5−14 тис. доларів). На нього вищевказаній родині можна було збирати та відкладати гроші від 1,5 роки.

Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Ford Focus та VW Golf, які коштували від 20 тис. доларів та вище. Вартість іноземних машин середнього класу становила від 150 до 200 тис. гривень, що за курсом від 19 до 24 тис. доларів. До них можна віднести Skoda Octavia A7, яка за тим курсом коштувала 22−25 тис. доларів,Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Ford Focus та VW Golf, які коштували від 20 тис. доларів та вище.

Серед преміуммоделей можна виділити популярний у ті роки позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який коштував 400 тис. гривень (або за курсом тих років 50 тис. доларів. — Ред.). Важлива ремарка: ціни на нові авто в гривні 2013 року, були в 2−3 рази меншими, ніж на аналогічні моделі в наступні роки.

Щодо уживаних автівок того часу: популярні моделі з бюджетного ряду, такі як ЗАЗ Sens або Lanos, у базових комплектаціях коштували близько 50−60 тис. грн (або до 2014 року 6,5−7 тис. доларів) з трирічним пробігом.

Бюджетні вживані іномарки коштували вдвічі дорожче, ніж українські. Так, приміром, Renault Logan коштував до 8 тис. доларів, але теж був доступним.

Серед автівок середнього класу слід виділити популярну тоді Skoda Octavia A7, уживана версія якої коштувала до 11 тис. доларів.

2014 року, після Революції Гідності, коли курс гривні до американського долара почав невпинно зростати, ціни на імпортні автівки у доларах та євро не зазнали суттєвих змін. Проте завдяки процесу девальвації придбати автівку стало більш витратно.

Що стосується нових Lanos (які вироблялися на вітчизняному ЗАЗі. — Ред.), то вже 2014 року його ціни зросли від 9 тис. доларів до 10−12 тис. доларів.

20-ті роки: війна та технологічна революція зробили авто дорогими

Експерти одностайно зазначають, що з початку 2000-х років до 2026 року ціни на нові автомобілі суттєво зросли. У багатьох популярних моделей вони збільшилися вдвічі, а подекуди — навіть утричі.

Основними причинами цього є інфляція, покращення комплектацій (мається на увазі електроніка та система безпеки. — Ред.), підвищення екологічних стандартів та звісно негативний вплив війни.

Так, приміром, якщо у 2000-х роках новий автомобіль коштував у середньому 20 тис. доларів, нині — 50 тис. доларів. Чимало моделей зросли у ціні від 2 до 27 тис. доларів.

Попри певну стабілізацію цін на нові автомобілі до 2026 року порівняно з 2022 роком, вони зберігаються на високому рівні.

Що стосується бюджетних варіантів та середнього класу: Renault Duster від 918 тис. гривень (20,8 тис. доларів), Skoda: від 1 млн грн (від 22,6 тис. доларів), Mazda від 1,2 млн гривень (від 30 тис. доларів).

Таким чином, навіть у доларах, Skoda від середини нульових років подорожчала від 6 до 9 тис. доларів. Toyota Corolla, яка у 10-х роках коштувала 22−23 тис. доларів, зараз продається за 29 тис. доларів та вище.

Автівки преміумкласу взагалі стали надто дорогими. Так, Toyota Land Cruiser Prado зараз коштує від 2,4 млн гривень (що становить за нинішнім курсом 55 тис. доларів. - Ред.), 2019 року коштувала від 37 тис. доларів.

Недорогу нішу поки тримають електромобілі, особливо китайського виробництва. Стартова ціна становить від 15 тис. доларів, що зберігає їхню конкурентоспроможність, попри суттєве подорожчання з 2026 року внаслідок скасування нульового ПДВ та запровадження ввізного мита.

Щодо вживаних автівок: ціни на них стабілізувалися впродовж декількох років, але залишаються високими через дефіцит свіжих моделей та чималий попит. Як зазначають фахівці ринку, середня вартість таких авто складає до 6−9 тис. доларів.

На вторинному ринку лідирують вживані кросовери та легкові авто, серед яких часто зустрічаються Volkswagen Tiguan (від 6,7 тис. доларів), Audi Q5 (13−15 тис. доларів), Nissan Rogue (9−15 тис. доларів) та Ford Escape (від 7,5 тис. доларів).

Популярними в Україні, через свою низьку ціну, є уживані Lanos (виробляти які припинили ще 2017 року. — Ред.). Залежно від дати випуску їх можна купити від 1 до 4 тис. доларів.

Також є чималий інтерес до придбання вживаних китайських авто, які можна придбати за 7 тис. доларів.

Висновки

Ринок легкових автомобілів із 1990-х років до сьогодення пройшов складний еволюційний шлях. Водночас можна відзначити певні паралелі між 1990-ми роками та 2026 роком за рівнем доходів населення і його здатністю придбати новий автомобіль: у ці періоди обмежена платоспроможність змушує споживачів обирати або бюджетні нові моделі, або вживані автомобілі.

Як свідчить аналіз, найбільш сприятливим періодом для купівлі автомобілів були кінець 2000-х — початок 2010-х років, коли в країні спостерігалася відносна економічна стабільність, а доходи населення поступово зростали.

Водночас протягом останніх 35 років вартість автомобілів зростала і в країнах Європи, США та Азії, що зумовлює їх подальший імпорт в Україну вже за вищими цінами, номінованими у доларах та євро.

Паралельно зростає й вартість вживаних автомобілів, ринок яких в Україні останніми роками суттєво активізувався.

