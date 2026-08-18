Ціни на пальне: чого очікувати далі Сьогодні 21:00 — Енергетика

Ціни на пальне: чого очікувати далі

На українських АЗС пішли в низ ціни на світлі нафтопродукти. Основною передумовою послаблення напруги на колонках стало зниження гуртових цін і достатня пропозиція.

Про це повідомляє Enkorr

З 10 по 17 серпня роздрібна ціна на бензин марки А-95 в середньому знизилася на 75 коп./л — до 80,29 грн/л, на дизельне пальне — на 45 коп./л — до 92,19 грн/л. Водночас автогаз здорожчав на 5 коп./л — до 43,69 грн/л.

Зазначається, що бензин повністю продублював динаміку гурту, який також показав зниження на 0,75 грн/л (72,85 грн/л). При цьому стели помітно відставали по дизпальному і газу, які здешевшали на 2,23 грн/л (88,44 грн/л) і на 24 коп./л (38,48 грн/л).

Через це різниця між гуртовою та роздрібною ціною дизеля за тиждень зросла на 1,78 грн/л — до 3,75 грн/л. Для автогазу цей розрив збільшився на 29 копійок — до 5,21 грн/л.

Як змінилися ціни

За перші 17 днів серпня різниця між гуртовою та роздрібною ціною бензину становила 5,24 грн/л. Це на 2,18 грн більше, ніж у середньому в липні, що є найбільшим показником з березня 2026 року.

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Водночас для дизпального та скрапленого газу цей показник опустився до найнижчого рівня з квітня 2026 року — 0,23 грн/л для дизеля та 4,85 грн/л для газу.

На ринку також активно змінювалися ціни окремих мереж. Серед преміальних мереж протягом тижня ціни змінювали WOG і SOCAR. Останній знизив вартість бензину на 2 грн/л, тоді як WOG після підняття напередодні зменшив ціну на А-95 на 60 коп./л, на дизель — на 90 коп./л. У результаті ціни WOG на основні види пального знову наблизилися до рівня ОККО.

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На один рівень вийшли UKRNAFTA та UPG. Обидві мережі знизили вартість бензину на 1 грн/л. В UPG дизель також подешевшав на 1 грн/л.

Наразі нижче за двох найбільших операторів за кількістю АЗС стоять «Фактор» (87 грн/л, -1 грн/л), «Олас» (88,80 грн/л, -1,70 грн/л), «Кворум» (89,48 грн, -1,50 грн/л) та Green Wave (89,80 грн/л, -2 грн/л).

«БРСМ-Нафта» після зниження на 1,07 грн/л наблизилася до UKRNAFTA за ціною дизельного пального, яке зараз коштує в середньому 89,92 грн/л.

Мережа у більшості регіонів знизила і вартість бензину на 1 грн/л (75,99−79,99 грн/л). Для А-95 оператор у Чернігівській області тримає найменшу ціну по країні — 75,99 грн/л.

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Помітно знизилися ціни й на станціях Neftek: бензин подешевшав на 3,50 грн/л, а дизель на 3 грн/л. Попри це, мережа залишається серед найдорожчих: дизель коштує у неї 95,99 грн/л.

За тиждень різниця між цінами преміальних і дискаунтерів на бензині зменшилася на 55 коп./л (близько 5,60 грн/л). На дизпальному, навпаки, розрив збільшився на 57 коп./л (4,13 грн/л). На автогазі різниця залишилася майже незмінною і становить трохи більше 3 грн/л.

При цьому розрив між преміальними мережами та дискаунтерами на бензин і дизель залишається меншим, ніж торік: 6,88 грн/л для бензину та 7,30 грн/л для дизпального. А ось на автогазі розрив майже відповідає показнику минулого року — 3,15 грн/л.

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