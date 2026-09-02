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Майже 12 млрд грн на свій бізнес: які результати показала програма «Власна справа»

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Підприємці отримали майже 12 млрд грн грантів
Підприємці отримали майже 12 млрд грн грантів
Понад 60 тисяч нових робочих місць з’явилося в Україні завдяки державній програмі «Власна справа». За весь час її дії 42 тисячі українців отримали майже 12 млрд грн на запуск або розвиток власного бізнесу.
Програма реалізується Міністерством економіки та довкілля України спільно з Державною службою зайнятості, яка і розповіла про результати роботи програми за 4 роки.

Підприємці отримали майже 12 млрд грн грантів

За підсумками 15-ї хвилі програми, заявки на яку подавали з 26 липня до 9 серпня 2026 року, 345 підприємців отримають майже 118 млн грн на реалізацію бізнес-проєктів. Завдяки цьому планується створити 550 нових робочих місць.
Загалом із 2022 року понад 38 тисяч підприємців отримали мікрогранти на 10 млрд грн. За ці кошти створено 56 тисяч робочих місць.
Найчастіше грантові кошти спрямовують на:
  • оптову та роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів — 33%;
  • тимчасове розміщення та організацію харчування — 14%;
  • переробну промисловість — 13%;
  • охорону здоров’я та надання соціальної допомоги — 6%;
  • професійну, наукову та технічну діяльність — 6%.
За кількістю переможців лідирують Львівщина — 13%, Київ — 8%, а також Івано-Франківська, Київська та Рівненська області — по 7%.
Створено за допомогою ШІ
Створено за допомогою ШІ
Більшість отримувачів грантів — жінки, їхня частка становить 61%. Чоловіки отримали 39% грантів. ФОПи становлять 68% грантоотримувачів, а найактивнішою віковою групою серед фізичних осіб та ФОПів стали люди від 35 до 50 років — майже 45%.
Середній розмір гранту становить 263 тис. грн.
Окремі напрями програми також передбачають підтримку бізнесу у прифронтових регіонах, молодіжного підприємництва, креативних індустрій та дошкільної освіти.

Майже 2 млрд грн отримали ветерани та їхні родини

Окремий напрям програми — ветеранські гранти. За підсумками 15-ї хвилі визначено 29 переможців, які отримають майже 13 млн грн. Це дозволить створити 51 нове робоче місце.
Від квітня 2023 року грантовою підтримкою скористалися понад 3,5 тисячі захисників, захисниць та членів їхніх родин. Загальна сума підтримки становить майже 2 млрд грн, а завдяки цим коштам створено понад 5 тисяч нових робочих місць.
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Серед отримувачів ветеранських грантів 54% становлять учасники бойових дій, 45% — члени сімей учасників бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни, ще 1% — люди з інвалідністю внаслідок війни. За гендерним розподілом 53% грантоотримувачів — чоловіки, 47% — жінки.
Упродовж дії ветеранського напряму 77% учасників обирали гранти розміром до 500 тис. грн.
Найпопулярнішими напрямами для ветеранського бізнесу стали роздрібна торгівля, сфера послуг та громадське харчування. Зокрема, 33% грантоотримувачів спрямували кошти на відкриття магазину чи майстерні, 15% — кафе або кав’ярні, а 12% — на виробництво товарів.
Заявки на участь у програмі подаються онлайн через застосунок «Дія». Оператором виплат грантів від початку роботи програми є Ощадбанк.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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