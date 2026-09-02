Експорт ІТ-послуг продовжує зростати (інфографіка) Сьогодні 09:33

Частка комп’ютерних послуг у структурі загального експорту послуг у липні становила 38,6%

У липні 2026 року Україна експортувала ІТ-послуг на $567 млн. Порівняно з червнем обсяг експорту зріс на 1,1%, або $6 млн, а проти липня 2025 року на 2,2%, або $12 млн.

Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер з посиланням на дані Національного банку України.

У липні 2026 року обсяг експорту ІТ-послуг України склав $567 мільйонів, itcluster.lviv.ua

Загальний експорт послуг

Загальна експортна виручка України від усіх видів послуг у липні 2026 року становила $1,468 млрд. Це на 5,4%, або $75 млн, більше, ніж у червні.

Частка комп’ютерних послуг у структурі загального експорту послуг у липні становила 38,6%. Порівняно з липнем 2025 року цей показник зменшився на 2,3%, а проти червня 2026 року на 1,6%.

ІТ-експорт зберігає позитивну динаміку

«Липневі результати продовжують позитивну динаміку українського ІТ-експорту. Попри тривалу глобальну невизначеність та виклики всередині країни, сектор утримує позиції та нарощує присутність на міжнародному ринку.

Водночас стабільні результати не означають, що ІТ-ринок залишається незмінним. Компанії переглядають підходи до роботи, змінюють структуру команд, шукають нові точки зростання та адаптуються до глобальних технологічних трендів. Саме тому важливо аналізувати не лише обсяги експортної виручки, а й те, що за цим стоїть.

Незабаром стартує другий етап IT Research Ukraine — опитування CEO та HR-керівників ІТ-компаній. Результати у поєднанні з даними опитування ІТ-фахівців забезпечать комплексне бачення поточного стану української ІТ-індустрії, дозволять виявити ключові виклики та тенденції й оцінити перспективи подальшого розвитку сектору", — прокоментувала керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в ІТ-секторі. Водночас міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук наголосила, що її завданням є збереження умов для розвитку тієї частини галузі, яка працює без зловживань.

Також ми розповідали , що загальна чисельність фахівців у 50 найбільших ІТ-компаніях України вже півтора року залишається стабільною — на рівні 79 000 осіб з мінімальними коливаннями. За перше півріччя 2026 року загальна кількість айтівців скоротилася лише на 0,7%. Попри цю загальну статистику, всередині ринку відбуваються помітні структурні зміни: компанії активніше наймають, але команда технічних спеціалістів продовжує скорочуватися.

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