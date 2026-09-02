Експорт ІТ-послуг продовжує зростати (інфографіка)

«Липневі результати продовжують позитивну динаміку українського ІТ-експорту. Попри тривалу глобальну невизначеність та виклики всередині країни, сектор утримує позиції та нарощує присутність на міжнародному ринку.
Водночас стабільні результати не означають, що ІТ-ринок залишається незмінним. Компанії переглядають підходи до роботи, змінюють структуру команд, шукають нові точки зростання та адаптуються до глобальних технологічних трендів. Саме тому важливо аналізувати не лише обсяги експортної виручки, а й те, що за цим стоїть.
Незабаром стартує другий етап IT Research Ukraine — опитування CEO та HR-керівників ІТ-компаній. Результати у поєднанні з даними опитування ІТ-фахівців забезпечать комплексне бачення поточного стану української ІТ-індустрії, дозволять виявити ключові виклики та тенденції й оцінити перспективи подальшого розвитку сектору", — прокоментувала керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярина Возняк.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в ІТ-секторі. Водночас міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук наголосила, що її завданням є збереження умов для розвитку тієї частини галузі, яка працює без зловживань.
Також ми розповідали, що загальна чисельність фахівців у 50 найбільших ІТ-компаніях України вже півтора року залишається стабільною — на рівні 79 000 осіб з мінімальними коливаннями. За перше півріччя 2026 року загальна кількість айтівців скоротилася лише на 0,7%. Попри цю загальну статистику, всередині ринку відбуваються помітні структурні зміни: компанії активніше наймають, але команда технічних спеціалістів продовжує скорочуватися.