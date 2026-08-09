Рейтинг найбільших ІТ-компаній України: найм триває, але технічних фахівців меншає Сьогодні 08:17

ТОП-50 ІТ-компаній України, Фото: magnific

Загальна чисельність фахівців у 50 найбільших ІТ-компаніях України вже півтора року залишається стабільною — на рівні 79 000 осіб з мінімальними коливаннями. За перше півріччя 2026 року загальна кількість айтівців скоротилася лише на 0,7%. Попри цю загальну статику, всередині ринку відбуваються помітні структурні зміни: компанії активніше наймають, але команда технічних спеціалістів продовжує скорочуватися.

Головним трендом першого півріччя 2026 року стало скорочення саме технічних фахівців, повідомляє DOU. За шість місяців їхня кількість у ТОП-50 зменшилася на 1 987 осіб (або на 3%).

Окрім цього, ринок втратив минулу «статичність»:

18% компаній зберегли стабільну чисельність штату (для порівняння, взимку таких було 44%);

38% компаній показали зростання. При цьому зростали продуктові та гібридні компанії;

42% компаній скоротили свої команди в Україні.

Також зросла кількість компаній із суттєвим скороченням штату: якщо у другому півріччі 2025 року понад 10% працівників втратили лише дві компанії з рейтингу, то за перші шість місяців 2026-го таких компаній стало вже вісім.

Попри загальне скорочення технічних ролей, компанії з рейтингу продовжують активно залучати нових людей — за пів року вони найняли майже 7 000 фахівців.

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Як і раніше, головним драйвером найму залишається продуктовий сектор — на продуктові компанії припала половина всіх нових контрактів.

Водночас аутсорсингові та аутстафінгові компанії забезпечили 38% наймів: попри загальну тенденцію до зменшення команд у цьому сегменті, рекрутинг у них не зупиняється.

Лідери зростання, Інфографіка: Dou

Які компанії найбільше зростали

Ajax Systems утримує статус лідера за темпами зростання. У першому півріччі 2026 року компанія розширила штат на 977 фахівців (із них 225 — технічні спеціалісти).

Такий стрибок зумовлений розширенням лінійки продуктів, масштабуванням виробництва та автоматизацією.

Найбільше компанія потребує Embedded- і Hardware-інженерів, Java-розробників, інженерів-механіків та QA-фахівців.

Команда UPSTARS зросла до 997 фахівців, додавши 199 нових співробітників за пів року. Масштабування відбувається завдяки розвитку наявних продуктів, запуску нових та виходу на нові ринки.

Компанія активно наймає фахівців у сферах розробки, продуктового дизайну, QA, маркетингу та менеджменту, орієнтуючись передусім на спеціалістів рівня Middle+ та Senior.

Дебютант рейтингу — компанія Boosta — збільшила команду на 152 фахівці. Зростання зумовлене масштабуванням наявного бізнесу та інвестиціями у п’ять нових проєктів за перше півріччя.

Зараз у Boosta відкрито понад 70 вакансій, а найбільший попит є на спеціалістів із SEO, маркетингу, продуктового напряму, розробки та аналітики.

Компанії з найбільшим зменшенням українських команд, Інофграфіка: Dou

Хто скоротив команди:

EPAM : через сезонність, завершення проєктів та плинність кадрів команда скоротилася на 398 фахівців, однак компанія планує активізувати найм у другому півріччі, фокусуючись на Senior+ фахівцях (AI, Cloud, Data) та залученні випускників власних навчальних програм.

: через сезонність, завершення проєктів та плинність кадрів команда скоротилася на 398 фахівців, однак компанія планує активізувати найм у другому півріччі, фокусуючись на Senior+ фахівцях (AI, Cloud, Data) та залученні випускників власних навчальних програм. SoftServe : штат зменшився на 220 фахівців через природний відплив та внутрішні трансформації, але компанія зберігає в середньому 120 відкритих вакансій, активно шукаючи експертів у Robotics, R&D, Data Science та Big Data.

: штат зменшився на 220 фахівців через природний відплив та внутрішні трансформації, але компанія зберігає в середньому 120 відкритих вакансій, активно шукаючи експертів у Robotics, R&D, Data Science та Big Data. GlobalLogic : команда скоротилася на 152 фахівці через зміну вимог ринку, при цьому компанія надає пріоритет перерозподілу проєктів для поточних працівників, тримаючи понад 120 відкритих вакансій.

: команда скоротилася на 152 фахівці через зміну вимог ринку, при цьому компанія надає пріоритет перерозподілу проєктів для поточних працівників, тримаючи понад 120 відкритих вакансій. AUTODOC : кількість фахівців зменшилася на 217 осіб через глобальну реструктуризацію та переспрямування бюджету на інфраструктуру, а найм повністю заморожено до кінця 2026 року.

: кількість фахівців зменшилася на 217 осіб через глобальну реструктуризацію та переспрямування бюджету на інфраструктуру, а найм повністю заморожено до кінця 2026 року. Ciklum : скорочення української команди на 165 фахівців зумовлене легалізацією працівників за кордоном, проєктною динамікою та реорганізацією бенчу, хоча компанія продовжує наймати Cloud, DevOps та AI/ML спеціалістів.

: скорочення української команди на 165 фахівців зумовлене легалізацією працівників за кордоном, проєктною динамікою та реорганізацією бенчу, хоча компанія продовжує наймати Cloud, DevOps та AI/ML спеціалістів. King Group: штат зменшився на 165 осіб через вимогу офісного формату та мобілізаційні процеси, проте компанія готується до розширення команд під нові проєкти.

Більшість компаній продовжать активно наймати в Україні. Водночас окремі компанії не виключають скорочення у наступному півріччі.

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