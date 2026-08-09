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Рейтинг найбільших ІТ-компаній України: найм триває, але технічних фахівців меншає

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ТОП-50 ІТ-компаній України
ТОП-50 ІТ-компаній України, Фото: magnific
Загальна чисельність фахівців у 50 найбільших ІТ-компаніях України вже півтора року залишається стабільною — на рівні 79 000 осіб з мінімальними коливаннями. За перше півріччя 2026 року загальна кількість айтівців скоротилася лише на 0,7%. Попри цю загальну статику, всередині ринку відбуваються помітні структурні зміни: компанії активніше наймають, але команда технічних спеціалістів продовжує скорочуватися.
Головним трендом першого півріччя 2026 року стало скорочення саме технічних фахівців, повідомляє DOU. За шість місяців їхня кількість у ТОП-50 зменшилася на 1 987 осіб (або на 3%).
Окрім цього, ринок втратив минулу «статичність»:
  • 18% компаній зберегли стабільну чисельність штату (для порівняння, взимку таких було 44%);
  • 38% компаній показали зростання. При цьому зростали продуктові та гібридні компанії;
  • 42% компаній скоротили свої команди в Україні.
Також зросла кількість компаній із суттєвим скороченням штату: якщо у другому півріччі 2025 року понад 10% працівників втратили лише дві компанії з рейтингу, то за перші шість місяців 2026-го таких компаній стало вже вісім.
Попри загальне скорочення технічних ролей, компанії з рейтингу продовжують активно залучати нових людей — за пів року вони найняли майже 7 000 фахівців.
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Як і раніше, головним драйвером найму залишається продуктовий сектор — на продуктові компанії припала половина всіх нових контрактів.
Водночас аутсорсингові та аутстафінгові компанії забезпечили 38% наймів: попри загальну тенденцію до зменшення команд у цьому сегменті, рекрутинг у них не зупиняється.
Лідери зростання
Лідери зростання, Інфографіка: Dou

Які компанії найбільше зростали

Ajax Systems утримує статус лідера за темпами зростання. У першому півріччі 2026 року компанія розширила штат на 977 фахівців (із них 225 — технічні спеціалісти).
Такий стрибок зумовлений розширенням лінійки продуктів, масштабуванням виробництва та автоматизацією.
Найбільше компанія потребує Embedded- і Hardware-інженерів, Java-розробників, інженерів-механіків та QA-фахівців.
Команда UPSTARS зросла до 997 фахівців, додавши 199 нових співробітників за пів року. Масштабування відбувається завдяки розвитку наявних продуктів, запуску нових та виходу на нові ринки.
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Компанія активно наймає фахівців у сферах розробки, продуктового дизайну, QA, маркетингу та менеджменту, орієнтуючись передусім на спеціалістів рівня Middle+ та Senior.
Дебютант рейтингу — компанія Boosta — збільшила команду на 152 фахівці. Зростання зумовлене масштабуванням наявного бізнесу та інвестиціями у п’ять нових проєктів за перше півріччя.
Зараз у Boosta відкрито понад 70 вакансій, а найбільший попит є на спеціалістів із SEO, маркетингу, продуктового напряму, розробки та аналітики.
Компанії з найбільшим зменшенням українських команд
Компанії з найбільшим зменшенням українських команд, Інофграфіка: Dou
Хто скоротив команди:
  • EPAM: через сезонність, завершення проєктів та плинність кадрів команда скоротилася на 398 фахівців, однак компанія планує активізувати найм у другому півріччі, фокусуючись на Senior+ фахівцях (AI, Cloud, Data) та залученні випускників власних навчальних програм.
  • SoftServe: штат зменшився на 220 фахівців через природний відплив та внутрішні трансформації, але компанія зберігає в середньому 120 відкритих вакансій, активно шукаючи експертів у Robotics, R&D, Data Science та Big Data.
  • GlobalLogic: команда скоротилася на 152 фахівці через зміну вимог ринку, при цьому компанія надає пріоритет перерозподілу проєктів для поточних працівників, тримаючи понад 120 відкритих вакансій.
  • AUTODOC: кількість фахівців зменшилася на 217 осіб через глобальну реструктуризацію та переспрямування бюджету на інфраструктуру, а найм повністю заморожено до кінця 2026 року.
  • Ciklum: скорочення української команди на 165 фахівців зумовлене легалізацією працівників за кордоном, проєктною динамікою та реорганізацією бенчу, хоча компанія продовжує наймати Cloud, DevOps та AI/ML спеціалістів.
  • King Group: штат зменшився на 165 осіб через вимогу офісного формату та мобілізаційні процеси, проте компанія готується до розширення команд під нові проєкти.
Більшість компаній продовжать активно наймати в Україні. Водночас окремі компанії не виключають скорочення у наступному півріччі.
За матеріалами:
dev.ua
IT
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