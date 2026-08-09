Рейтинг найкращих телевізорів у 2026 році
- LG C6 OLED — найкращий телевізор загалом. Він прийшов на зміну LG C5, який тривалий час очолював рейтинг Smart TV, і не тільки повторив його успіх, а й перевершив попередника. Зображення вирізняється насиченими кольорами, глибоким контрастом, а оновлений чіпсет особливо покращив відображення світлих відтінків.
- Samsung S
95 °FOLED — для світлих кімнат. Завдяки високій піковій яскравості та антибліковому покриттю він краще справляється з сонячним світлом, зберігаючи насичені кольори та контрастність.
- TCL QM6K — найкращий вибір до $500. Пристрій оснащений mini-LED-підсвічуванням, забезпечує гідний рівень яскравості та контрастності й вважається найвигіднішою пропозицією у своєму ціновому сегменті.
- Hisense U8QG — найкращий вибір до $1000. Оглядачі хвалять якісну mini-LED-матрицю, низький рівень відблисків, високу яскравість, а також підтримку Dolby Vision і HDR10+. А ще він добре підходить для ігор.
- LG C5 — найкращий вибір до $1500. Ця модель вважається одним із найкращих універсальних варіантів на ринку, пропонуючи якість картинки та набір функцій, які зазвичай притаманні дорожчим телевізорам, але за ціною середнього сегмента.
- TCL QM6K — для любителів великих екранів. За оцінкою оглядачів, це один із найвигідніших способів придбати 85-дюймовий телевізор з сучасною mini-LED-панеллю без переплати за преміальні моделі.
- Samsung QN
90 °F— для перегляду спортивних подій. Під час тестувань модель продемонструвала чудову якість зображення як при яскравому денному світлі, так і в затемненому приміщенні. Телевізор також оснащений потужною аудіосистемою формату 4.2.2 з підтримкою Dolby Atmos, що забезпечує чисте й об’ємне звучання.
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