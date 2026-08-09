0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг найкращих телевізорів у 2026 році

Технології&Авто
3233
Фахівці назвали найкращі телевізори 2026 року
Фахівці назвали найкращі телевізори 2026 року
Техноресурс TechRadar оновив рейтинг найкращих телевізорів, протестувавши десятки актуальних моделей. Журналісти оцінювали якість зображення, звук, ігрові можливості, смарт-функції та співвідношення ціни й можливостей, щоб вибрати оптимальні варіанти на будь-який бюджет.
Загалом до добірки увійшло сім OLED- та mini-LED-телевізорів, на які варто звернути увагу: від флагманських моделей до доступних варіантів.
  • LG C6 OLED — найкращий телевізор загалом. Він прийшов на зміну LG C5, який тривалий час очолював рейтинг Smart TV, і не тільки повторив його успіх, а й перевершив попередника. Зображення вирізняється насиченими кольорами, глибоким контрастом, а оновлений чіпсет особливо покращив відображення світлих відтінків.
  • Samsung S95 °F OLED — для світлих кімнат. Завдяки високій піковій яскравості та антибліковому покриттю він краще справляється з сонячним світлом, зберігаючи насичені кольори та контрастність.
  • TCL QM6K — найкращий вибір до $500. Пристрій оснащений mini-LED-підсвічуванням, забезпечує гідний рівень яскравості та контрастності й вважається найвигіднішою пропозицією у своєму ціновому сегменті.
  • Hisense U8QG — найкращий вибір до $1000. Оглядачі хвалять якісну mini-LED-матрицю, низький рівень відблисків, високу яскравість, а також підтримку Dolby Vision і HDR10+. А ще він добре підходить для ігор.
  • LG C5 — найкращий вибір до $1500. Ця модель вважається одним із найкращих універсальних варіантів на ринку, пропонуючи якість картинки та набір функцій, які зазвичай притаманні дорожчим телевізорам, але за ціною середнього сегмента.
  • TCL QM6K — для любителів великих екранів. За оцінкою оглядачів, це один із найвигідніших способів придбати 85-дюймовий телевізор з сучасною mini-LED-панеллю без переплати за преміальні моделі.
  • Samsung QN90 °F — для перегляду спортивних подій. Під час тестувань модель продемонструвала чудову якість зображення як при яскравому денному світлі, так і в затемненому приміщенні. Телевізор також оснащений потужною аудіосистемою формату 4.2.2 з підтримкою Dolby Atmos, що забезпечує чисте й об’ємне звучання.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems