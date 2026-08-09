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Smart випустила нову Black Collection: електричні кросовери стали спортивнішими та дорожчими (фото)

Технології&Авто
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Smart Black Collection
Smart Black Collection
Smart представила нову спеціальну серію Black Collection для всієї лінійки своїх електричних кросоверів. Нове виконання отримали моделі #1, #3 і #5, які стали спортивнішими зовні та отримали нові варіанти оздоблення салону.
Про це повідомляє Motor.es.
Спецверсія створена на базі комплектації Pro+ і вирізняється чорними елементами кузова, зокрема решіткою радіатора, боковими накладками, дифузором, рейлінгами та декоративними деталями.
Крім того, кожна модель отримала власний дизайн легкосплавних дисків чорного кольору.
Smart представила нову спеціальну серію Black Collection
Smart представила нову спеціальну серію Black Collection
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення, а також затемнені задні вікна.
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення
Доплата за Black Collection становить 600 євро порівняно зі стандартною комплектацією Pro+.
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення
В Іспанії ціни стартують від 45 150 євро за Smart #1 Black Collection, 47 360 євро за Smart #3 та 54 110 євро за Smart #5.
Перші автомобілі мають надійти до дилерів до кінця цього півріччя.
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення
Технічно моделі не змінилися. Smart #1 і #3 оснащені електромотором потужністю 272 к.с. та мають запас ходу 420 і 435 км відповідно.
Флагманський Smart #5 отримав 363 к.с., батарею на 100 кВт·год і здатний проїхати до 590 км за циклом WLTP.
За матеріалами:
Ampercar
КросоверАвтоЕлектромобілі
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