Smart випустила нову Black Collection: електричні кросовери стали спортивнішими та дорожчими (фото)
Smart представила нову спеціальну серію Black Collection для всієї лінійки своїх електричних кросоверів. Нове виконання отримали моделі #1, #3 і #5, які стали спортивнішими зовні та отримали нові варіанти оздоблення салону.
Про це повідомляє Motor.es.
Спецверсія створена на базі комплектації Pro+ і вирізняється чорними елементами кузова, зокрема решіткою радіатора, боковими накладками, дифузором, рейлінгами та декоративними деталями.
Крім того, кожна модель отримала власний дизайн легкосплавних дисків чорного кольору.
У салоні покупцям запропонують три нові варіанти оздоблення, а також затемнені задні вікна.
Доплата за Black Collection становить 600 євро порівняно зі стандартною комплектацією Pro+.
В Іспанії ціни стартують від 45 150 євро за Smart #1 Black Collection, 47 360 євро за Smart #3 та 54 110 євро за Smart #5.
Перші автомобілі мають надійти до дилерів до кінця цього півріччя.
Технічно моделі не змінилися. Smart #1 і #3 оснащені електромотором потужністю 272 к.с. та мають запас ходу 420 і 435 км відповідно.
Флагманський Smart #5 отримав 363 к.с., батарею на 100 кВт·год і здатний проїхати до 590 км за циклом WLTP.
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