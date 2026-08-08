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Casio представила смарткільце з датчиками здоров’я та цифровим годинником (фото)

Технології&Авто
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Casio представила смарткільце
Casio представила смарткільце
Casio представила смарткільце CRW-H001, яке поєднує дизайн мініатюрного цифрового годинника з функціями фітнес-трекера. Воно вимірює пульс, рівень кисню в крові, температуру тіла та відстежує сон, а одного заряджання вистачає на 4−6 днів.
CRW-H001 став першою моделлю Casio Ring Watch із повноцінним модулем відстеження здоров’я та за функціями наблизився до смарткілець Oura і Samsung.
Пристрій вимірює пульс, насичення крові киснем і температуру тіла, аналізує сон, рахує кроки та витрачені калорії.
Також передбачені режими для бігу, ходьби й поїздок на велосипеді, журнал тренувань і відстеження менструального циклу.
Casio представила смарткільце CRW-H001
Casio представила смарткільце CRW-H001
Дані передаються через Bluetooth до застосунку AIZO Ring. Вбудований вібромотор повідомляє про дзвінки та повідомлення, працює як беззвучний будильник і може попереджати про незвичайні показники здоров’я.
Casio застерігає, що пристрій не є медичним обладнанням.
Casio представила смарткільце CRW-H001
Casio представила смарткільце CRW-H001
Окремий цифровий модуль показує час, дату, день тижня та другий часовий пояс, а також має секундомір, автоматичний календар і біле LED-підсвічування.
Батареї годинникового модуля має вистачити приблизно на два роки. Розумна частина живиться від окремого акумулятора й працює 4−6 днів або до 25 днів у режимі очікування.
Корпус із кераміки та нержавіючої сталі має розміри 25,3×19,5×6 мм і важить 19 г. Екран захищений мінеральним склом, однак виробник заявляє лише стійкість до випадкових бризок.
Покупцям пропонують три розміри з внутрішнім діаметром 19,3, 20,1 та 20,9 мм — змінити розмір після придбання не можна.
Casio оцінила CRW-H001 у 1990 юанів, або близько $294 з урахуванням місцевих податків.
Модель офіційно продається лише в Китаї, де також надаватиметься гарантійне обслуговування. Про глобальний запуск компанія не повідомляла.
За матеріалами:
mezha.media
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