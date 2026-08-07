Правило «1−3−5» перед купівлею вживаного авто — що це значить Сьогодні 22:31 — Технології&Авто

Правило «1−3−5» перед купівлею вживаного авто — що це значить

Перед купівлею вживаного автомобіля водіям радять скористатися простим правилом «1−3-5», яке допомагає оцінити, як швидко машина втрачатиме в ціні та скільки власник може втратити при подальшому продажу.

Фахівець із викупу проблемних авто Шон Райт пояснює, що знецінення часто є однією з найбільших статей витрат на автомобіль, але багато хто замислюється про нього лише тоді, коли продає чи здає машину в трейд-ін.

Суть правила

Суть «тесту 1−3-5» полягає в порівнянні оголошень на однакові автомобілі у віці одного, трьох і п’яти років. Потрібно шукати ту саму марку, модель і комплектацію, а також максимально схожі пробіг, стан, двигун, коробку передач та оснащення.

Експерт радить переглянути кілька оголошень для кожної вікової групи та орієнтуватися на середню ціну, а не на найдешевші чи найдорожчі варіанти. Це дає реалістичніше уявлення про те, скільки фактично просять за такі авто.

Найбільший розрив між цінами на річні, трирічні та п’ятирічні машини показує, коли автомобіль втрачає вартість найшвидше. За словами Райта, у більшості моделей найкрутіше падіння відбувається в перші три роки, причому перший рік часто приносить найбільшу втрату — новий автомобіль може подешевшати на 15−35%.

Якщо ціни продовжують суттєво падати між трьома та п’ятьма роками, покупцеві варто очікувати нижчу ціну перепродажу в майбутньому. Якщо ж після трьох років темп знецінення сповільнюється, купівля авто у віці 3−5 років може бути вигіднішою, адже значну частину втрати вартості вже «оплатив» попередній власник.

Райт застерігає: різке падіння ціни може свідчити про занепокоєння покупців витратами на сервіс, пальне, страхування, податки чи ремонт. Авто може виглядати вигідною покупкою через низьку ціну, але реальні витрати володіння здатні швидко з’їсти цю економію.

Тому «тест 1−3-5» варто поєднувати з перевіркою сервісної історії, гарантійного покриття та прогнозованих експлуатаційних витрат. Експерт наголошує, що до знецінення слід ставитися як до частини вартості покупки: кілька хвилин аналізу цін на однакові авто різного віку можуть допомогти уникнути придбання машини саме перед черговим різким падінням її ринкової вартості.

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