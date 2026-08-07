Volkswagen дав пожиттєву гарантію для своїх авто Сьогодні 23:23 — Технології&Авто

Відтепер усі моделі бренду з бензиновими, дизельними та гібридними силовими установками отримують у Китаї довічну гарантію без обмеження пробігу.

Аналогічні умови поширюються і на оригінальні деталі, що були замінені в авторизованому сервісі.

Такий крок став реакцією на різке падіння продажів компанії на найбільшому автомобільному ринку світу. Про це нагадує у короткій інформаційній замітці Autoforum

Ще у 2019 році Volkswagen реалізував у Китаї 3,16 млн автомобілів. Через чотири роки цей показник скоротився до 2,23 млн, а за підсумками минулого року бренд лише трохи перевищив позначку у 2 млн машин.

Негативна тенденція продовжилася й цьогоріч. За першу половину 2026-го продажі Volkswagen у Китаї скоротилися на 26,1% - до 971 тис. автомобілів.

Якщо у першому кварталі спад становив 14,8%, то у другому він прискорився до 36,6%.

Volkswagen нині стикається з найглибшою кризою за свою 89-річну історію. Його операційний прибуток у 2025 році впав на 53%, продажі в Китаї знизилися, тарифи США коштували компанії мільярди, а керівництво хоче скоротити до 100 000 робочих місць і закрити чотири німецькі заводи. Наглядова рада погодилася скоротити модельний ряд до половини та зменшити виробничі потужності до 9 мільйонів автомобілів (див. відео внизу).

Як працює нова гарантія

Довічна програма гарантійного супроводу, тобто на весь життєвий цикл автомобіля, поширюється лише на першого власника автомобіля та діє за умови регулярного обслуговування в офіційній дилерській мережі з використанням оригінальних запчастин. Машина також не повинна використовуватися у комерційних цілях, зокрема як таксі.

Особливість програми полягає у тому, що після заміни вузла або агрегату на новий оригінальний компонент він також отримує довічну гарантію без обмеження пробігу.

Водночас нова пропозиція не поширюється на електромобілі Volkswagen. Вона стосується лише моделей із двигунами внутрішнього згоряння та гібридів.

Телеканал 24 За матеріалами:

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