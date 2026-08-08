0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

iPhone 18 Pro може стати найдорожчим у історії

Технології&Авто
43
Лінійка iPhone 18 Pro подорожчає
Лінійка iPhone 18 Pro подорожчає
Компанія Apple напередодні вересневої презентації прийняла рішення підвищити ціни на флагманські смартфони iPhone 18 Pro та 18 Pro Max.
Про це повідомляє портал 9to5Mac, ознайомившись із новим звітом відомого аналітика Джеффа Пу.

Скільки коштуватиме iPhone 18 Pro

Згідно з його інформацією, iPhone 18 Pro продаватиметься на 250−300 доларів дорожче, ніж торішня модель. Таким чином, найдешевша версія з 256 ГБ пам’яті коштуватиме $1349−1399.
iPhone 18 Pro Max теж подорожчає і коштуватиме $1449−1499.
Джерело пов’язує можливий стрибок цін з високими витратами на пам’ять та новий 2-нм чіп A20 Pro. Згадується, що вартість модулів пам’яті за рік зросла в чотири рази.
Читайте також
Раніше аналітики, опитані The Wall Street Journal, також називали ймовірною стартову ціну iPhone 18 Pro у розмірі $1399.
Теоретично Apple могла б зберегти колишні ціни за рахунок зниження власного прибутку, однак аналітик вважає такий сценарій малоймовірним.
Наприкінці червня компанія різко підвищила ціни на MacBook, iPad і іншу продукцію, що свідчить про готовність перекласти збільшені витрати на покупців.
Анонс нових iPhone за традицією варто очікувати в середині вересня.
За матеріалами:
УНІАН
iPhoneApple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems