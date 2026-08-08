iPhone 18 Pro може стати найдорожчим у історії 08.08.2026, 00:18 — Технології&Авто

Лінійка iPhone 18 Pro подорожчає

Компанія Apple напередодні вересневої презентації прийняла рішення підвищити ціни на флагманські смартфони iPhone 18 Pro та 18 Pro Max.

Про це повідомляє портал 9to5Mac, ознайомившись із новим звітом відомого аналітика Джеффа Пу.

Скільки коштуватиме iPhone 18 Pro

Згідно з його інформацією, iPhone 18 Pro продаватиметься на 250−300 доларів дорожче, ніж торішня модель. Таким чином, найдешевша версія з 256 ГБ пам’яті коштуватиме $1349−1399.

iPhone 18 Pro Max теж подорожчає і коштуватиме $1449−1499.

Джерело пов’язує можливий стрибок цін з високими витратами на пам’ять та новий 2-нм чіп A20 Pro. Згадується, що вартість модулів пам’яті за рік зросла в чотири рази.

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Раніше аналітики, опитані The Wall Street Journal, також називали ймовірною стартову ціну iPhone 18 Pro у розмірі $1399.

Теоретично Apple могла б зберегти колишні ціни за рахунок зниження власного прибутку, однак аналітик вважає такий сценарій малоймовірним.

Наприкінці червня компанія різко підвищила ціни на MacBook, iPad і іншу продукцію, що свідчить про готовність перекласти збільшені витрати на покупців.

Анонс нових iPhone за традицією варто очікувати в середині вересня.

УНІАН За матеріалами:

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