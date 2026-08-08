Дебютував 1000-сильний заряджений кросовер Audi (фото) Сьогодні 02:22 — Технології&Авто

Audi RS Q8 тюнінгували спеціалісти ABT, Фото: ABT

Кросовер Audi Q8 отримав нову заряджену модифікацію. Вона вирізняється яскравим дизайном та має 1000-сильний двигун. Екстремальний тюнінг Audi Q8 виконало відоме німецьке ательє ABT Sportsline, яке спеціалізується саме на моделях цієї марки.

Подробиці проєкту RSQ8-LE 1000 з’явилися на його сайті.

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За основу взяли спортивний Audi RS Q8 із 4,0-літровим V8 твін-турбо.

Нові турбіна та інтеркулер, а також система впорскування водно-етанолової суміші збільшили його потужність до 1000 сил.

Авто розвиває 320 км/год і є швидшим за кросовер Ferrari Purosangue, а середня витрата пального складає 13,6 л на 100 км.

Потужність кросовера зросла до 1000 сил, Фото: ABT

Крім того, встановили спортивний вихлоп та переналаштували пневмопідвіску з адаптивними амортизаторами. Карбоново-керамічні гальма при цьому залишилися стандартними.

Салон оздобили карбоном і алькантарою, Фото: ABT

Відрізнити новий Audi RSQ8-LE 1000 можна за карбоновими обвісом, розширювачами арок, дифузором та декором.

На капоті з’явилися повітрозабірники, а на даху — спойлер. Привертають увагу і 23-дюймові диски ABT золотистого кольору.

На центральній консолі з’явилася табличка з порядковим номером авто, Фото: ABT

Салон Audi RS Q8 оздобили карбоном та алькантарою. На центральній консолі встановили табличку з порядковим номером авто в серії (усього випустять 30 кросоверів RSQ8-LE 1000).

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