Hyundai представила оновлений IONIQ 6 (фото)
Hyundai розпочала продажі оновленого електричного седана IONIQ 6 у Туреччині. Модель отримала змінений дизайн, сучасніше оснащення та збільшений запас ходу, який тепер сягає 680 км за циклом WLTP.
Про це повідомляє Electrek.
Після рестайлінгу електрокар отримав нові передній і задній бампери, тонші денні ходові вогні та перероблену задню частину зі спойлером у формі «качиного хвоста», що покращує аеродинаміку. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,21.
У салоні з’явилися нове кермо, оновлена центральна консоль із бездротовою зарядкою, два 12,3-дюймові дисплеї, а також підтримка бездротових Apple CarPlay і Android Auto.
Покупцям доступні батареї на 63 і 84 кВт·год, які забезпечують запас ходу до 521 та 680 км відповідно.
Завдяки 800-вольтовій архітектурі акумулятор можна зарядити з 10% до 80% приблизно за 18 хвилин на швидкісній станції потужністю до 350 кВт. Також модель отримала систему Smart Regenerative System 3.0, цифровий ключ Digital Key 2.0 та функцію V2L.
У Туреччині оновлений Hyundai IONIQ 6 коштує від 2 482 000 турецьких лір, а в Німеччині ціни стартують приблизно від 45 750 євро. Водночас Hyundai підтвердила, що оновлений IONIQ 6 не продаватиметься на ринку США.
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