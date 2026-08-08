ТОП-5 найнадійніших компактних машин у 2026 році (фото) Сьогодні 05:08 — Технології&Авто

Експерти назвали найнадійніші компактні автомобілі

Фахівці зібрали п’ятірку найнадійніших компактних машин у 2026 році на основі досліджень аналітичних агентств JD Power, Consumer Reports та iSeeCars.

Про це пише Slash Gear.

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Сегмент компактних автомобілів залишається важливим для первинного та вторинного ринків завдяки доступній ціні, невеликим габаритам для міста та низькій витраті пального.

Довговічність є головним фактором, який суттєво знижує загальну вартість володіння транспортним засобом.

Визнані лідери

Японська Toyota Corolla залишається одним з найпопулярніших автомобілів у світі завдяки практичності та тривалому терміну служби агрегатів.

Toyota Corolla

Модель випускається у кузовах седан та хетчбек, очолюючи рейтинг надійності від JD Power. Гібридні модифікації споживають приблизно 4,7 л/100 км у змішаному циклі.

Головний конкурент Honda Civic пропонується з бензиновими та гібридними моторами.

Автомобіль має один з найвищих показників надійності за даними iSeeCars, поступаючись лише моделям Volkswagen минулих років.

Honda Civic

Гібридний варіант поєднує високу економічність, гарну динаміку та чудові ходові якості.

Надійні альтернативи

Subaru Impreza вирізняється серед суперників фірмовою системою повного приводу та опозитним 4-циліндровим мотором.

Subaru Impreza

Модель посідає перше місце за очікуваною надійністю в рейтингу Consumer Reports.

Технічно близький до неї Subaru Crosstrek також став лідером серед компактних кросоверів.

Subaru Crosstrek

Mazda3 приваблює покупців перевіреною часом конструкцією, яка випускається без кардинальних змін.

Машина доступна з потужним 2,5-літровим турбомотором та повним приводом, забезпечуючи високий рівень комфорту та керованості.

Mazda3

Замикає п’ятірку Toyota Prius, яка демонструє витрату пального близько 4,1 л/100 км та посідає перше місце серед гібридів у рейтингу iSeeCars.

Toyota Prius

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