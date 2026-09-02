Чому під час оплати комуналки може з’явитися комісія Сьогодні 08:33 — Фінтех і Картки

Чому під час оплати комуналки може з’явитися комісія

Комісія — це плата не за саму комунальну послугу, а за проведення платежу або обслуговування операції.

Фінансова установа може стягувати кошти за приймання та обробку платежу, якщо така операція передбачена її тарифами.

При цьому банки можуть мати окремі умови для різних категорій клієнтів і різних карток.

На кінцеву суму можуть впливати:

банк, через який здійснюється оплата;

вид банківської картки;

наявність спеціальних умов для пенсійних карток;

спосіб проведення операції;

сума платежу;

кількість платежів протягом місяця;

домовленості між банком та конкретним постачальником послуг;

використання каси, термінала, банкомата чи мобільного застосунку.

Якщо конкретний банк дозволяє оплачувати комунальні послуги без комісії за певних умов, клієнт може й надалі користуватися такою можливістю. Водночас при зміні картки або способу оплати умови можуть відрізнятися.

Важливо також розуміти, що комісія може бути не однаковою для всіх постачальників. За один платіж банк може не брати додаткової плати, тоді як за інший — застосовувати встановлений тариф.

Тому перед оплатою варто звертати увагу на фінальний екран операції. Якщо сервіс показує окремий рядок із комісією, клієнт може побачити, скільки саме коштує проведення платежу.

Пенсійна картка

Для пенсіонерів особливо важливо, якою саме карткою вони користуються. Наприклад, у ПриватБанку для отримувачів пенсії передбачені умови, за яких комунальні послуги можна оплачувати без комісії з пенсійної «Картки для виплат».

Водночас якщо використовується інша картка, можуть застосовуватися стандартні тарифи. Безкомісійна оплата може бути доступною не лише через касу, а й за допомогою дистанційних та самообслуговувальних каналів банку. Зокрема, йдеться про:

мобільний застосунок «Приват24»;

банкомати;

термінали самообслуговування;

відділення банку;

оплату за допомогою телефонного сервісу 3700.

У Приват24 є обмеження щодо безкомісійної оплати

Окрему увагу варто звернути на оплату комунальних послуг через «Приват24». Для пенсійної «Картки для виплат» без комісії можна проводити платежі, але діють певні обмеження. Зокрема, нульова комісія передбачена, якщо сума одного платежу не перевищує 5 тисяч гривень, а загальна кількість таких операцій становить не більше 15 на місяць.

Для більшості людей, які щомісяця оплачують стандартні рахунки за електроенергію, газ, воду, опалення та інші послуги, цього може бути достатньо. Проте якщо платіж перевищує встановлений ліміт або використовується інша картка, умови можуть змінитися.

Чому в касі можна заплатити більше

Багато людей старшого віку звикли приходити з квитанціями до банку або поштового відділення та оплачувати рахунки готівкою. Такий спосіб залишається доступним, але він не завжди є найдешевшим.

Під час касового обслуговування працівник банку або пошти проводить операцію вручну, тому за неї може передбачатися окрема плата відповідно до тарифів установи. Водночас під час самостійної оплати через мобільний застосунок або термінал комісія може бути меншою або взагалі відсутньою.

Зокрема, у деяких випадках між банком та постачальником комунальної послуги можуть діяти домовленості, за яких комісію за проведення платежу фактично покриває сам постачальник. Через це умови оплати можуть відрізнятися навіть для платежів за різні комунальні послуги.

Наприклад, оплата одного рахунка може пройти без додаткової плати, а за інший банк може показати комісію. Тому не варто робити висновок про всі платежі лише на підставі однієї квитанції.

Як пенсіонерам не переплачувати за комуналку

перевірити умови своєї картки — насамперед потрібно з’ясувати, чи передбачає саме ваша пенсійна картка безкомісійну оплату комунальних послуг, не всі картки одного банку обов’язково мають однакові тарифи;

порівняти способи оплати — якщо в касі з вас просять комісію, варто запитати працівника банку, чи можна провести той самий платіж через термінал або мобільний застосунок без додаткової плати;

стежити за лімітами — безкоштовна операція може мати обмеження за сумою або кількістю платежів, тому важливо не лише знати про існування пільгового тарифу, а й розуміти, за яких умов він діє;

перевіряти фінальну суму — перед підтвердженням платежу банківський сервіс зазвичай показує суму, яку буде списано, якщо до вартості комунальної послуги додалася комісія, це має бути зазначено окремо;

не соромитися запитувати в банку — якщо умови незрозумілі, найпростіше звернутися до банку та попросити пояснити, за яких умов комунальні платежі можна проводити без комісії.

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