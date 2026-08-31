monobank запустив нову функцію для дитячих карток Сьогодні 16:33 — Фінтех і Картки

Дитина може надсилати не більш як п’ять запитів на день

У дитячому застосунку monobank з’явилася кнопка «Попросити гроші у батьків». Дитина може вказати потрібну суму та залишити коментар до запиту, після чого батьки отримають сповіщення і зможуть переказати гроші або відхилити прохання.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у Telegram.

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Як працює функція

Раніше дитині потрібно було особисто звернутися до батьків, пояснити, скільки грошей вона хоче отримати та для чого вони потрібні. Тепер для цього достатньо натиснути кнопку «Попросити гроші у батьків», вказати суму та написати коментар.

Після цього батьки отримують сповіщення про запит. Вони можуть переказати дитині зазначену суму або відхилити запит.

Батьки мають 24 години, щоб відповісти на прохання. Водночас дитина може надсилати не більш як п’ять таких запитів на день.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що monobank запустив нову функцію, яка дає змогу прикріплювати файли до окремих транзакцій. Тепер користувачі можуть додавати до платежу фотографію чека, квитанції або будь-який інший файл. Він зберігатиметься разом із транзакцією та буде доступний для перегляду в деталях операції.

Також ми писали , що з 1 липня одна з популярних банківських послуг monobank стала платною для українців. Це стосується поповнення карток monobank готівкою через термінали EasyPay. Стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення, а також додаткові 5 гривень. Безплатними для клієнтів такі операції залишаться в терміналах monobox і abank, мережі City24 й касах «А-Банку», «Універсал Банку», «Укргазбанку», «Акордбанку» та навіть Укрпошти.

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