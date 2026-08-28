Білл Гейтс хоче ввести податок на ШІ: для чого це 28.08.2026, 01:12 — Фінтех і Картки

Білл Гейтс хоче ввести податок на ШІ: для чого це

Білл Гейтс закликав уряди заздалегідь підготуватися до масштабного впливу штучного інтелекту на ринок праці.

У новому есе співзасновник Microsoft визнав величезний потенціал ШІ для науки та медицини, але водночас попередив про ризик скорочення кількості робочих місць через автоматизацію.

Однією з його пропозицій став так званий «податок на роботів». Гейтс вважає, що сьогодні податкова система фактично стимулює компанії замінювати людей машинами: зарплати працівників обкладаються податками, тоді як купівлю обладнання можна списувати як витрати. Податок на автоматизацію, на його думку, міг би сповільнити цей процес і забезпечити кошти для перекваліфікації людей та соціальної підтримки.

Ще радикальнішою є ідея «Human Reserved»

Це створення професій або окремих завдань, де використання ШІ буде обмежене чи заборонене.

Наприклад, Гейтс вважає, що частину робіт варто залишити людям, якщо їхня автоматизація може масово позбавити роботи працівників, яким складно змінити професію.

Подібний підхід він пропонує застосовувати і там, де людська участь має особливе значення, зокрема в медицині.

Гейтс також зазначає, що перелік таких професій не обов’язково має залишатися незмінним. Деякі сфери можна поступово переводити на ШІ протягом років або навіть десятиліть, зберігаючи частину робочих місць для людей. Водночас він визнає, що реалізація таких правил потребуватиме відповідей на складні питання: хто встановлюватиме обмеження і які саме професії потраплять до списку.

Якщо ці ідеї отримають підтримку, вони можуть серйозно змінити правила розвитку ШІ. Компаніям доведеться враховувати не лише економічну вигоду від автоматизації, а й її вплив на працівників. Водночас «податок на роботів» та «людські» професії поки залишаються пропозиціями Гейтса, а не затвердженою політикою.

itechua За матеріалами:

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