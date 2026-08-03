monobank дозволив прикріплювати чеки та документи до платежів Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

Нова можливість уже почала з’являтися в застосунку monobank.

monobank запустив нову функцію, яка дає змогу прикріплювати файли до окремих транзакцій. Тепер користувачі можуть додавати до платежу фотографію чека, квитанції або будь-який інший файл. Він зберігатиметься разом із транзакцією та буде доступний для перегляду в деталях операції.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

За його словами, нововведення стане у пригоді тим, хто не хоче втрачати паперові чеки або часто забуває, на що саме витрачав кошти. Функція також може бути корисною користувачам, які надають доступ до своєї картки близьким або асистентам. У такому разі до транзакції можна прикріпити підтвердження покупки, що спростить контроль витрат.

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Як прикріпити файл до транзакції

Щоб скористатися новою функцією, потрібно відкрити потрібну транзакцію та вибрати пункт «Завантажити файл». Після цього можна прикріпити зображення або документ.

Файл зберігатиметься разом із транзакцією, тому його можна буде переглянути пізніше.

Нова можливість уже почала з’являтися в застосунку monobank.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що monobank запустив функцію блокування переказів від небажаних відправників. Нова функція дозволяє заблокувати перекази від окремих користувачів.

Також ми писали , що з 1 липня одна з популярних банківських послуг monobank стала платною для українців. Це стосується поповнення карток monobank готівкою через термінали EasyPay. Стандартний тариф мережі становить 1% від суми поповнення, а також додаткові 5 гривень. Безплатними для клієнтів такі операції залишаться в терміналах monobox і abank, мережі City24 й касах «А-Банку», «Універсал Банку», «Укргазбанку», «Акордбанку» та навіть Укрпошти.

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