Новий стандарт КЕП «Купина»: чи потрібно перевипускати електронний підпис

Новий стандарт має замінити попередній та посилити захист електронних даних. Для користувачів це означає перехід на новий алгоритм без необхідності достроково перевипускати чинний КЕП.
Користувачам радять оновити застосунок «Дія» до останньої версії. Бізнесу та розробникам, своєю чергою, варто перевірити, чи готові їхні системи до роботи з новим стандартом.
Що буде зі старими КЕП і коли можна отримати новий
Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, які були сформовані за попереднім стандартом, залишатимуться чинними до завершення строку їхньої дії. Тому отримувати новий КЕП лише через перехід на «Купину» не потрібно.
Інформаційно-комунікаційні системи ДПС одночасно підтримуватимуть обидва стандарти.
Водночас користувачам КНЕДП ДПС рекомендують для коректної роботи програмного забезпечення та підписання електронних документів завантажити й додати до «файлового сховища сертифікатів» нові технологічні сертифікати.