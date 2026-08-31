Новий стандарт КЕП «Купина»: чи потрібно перевипускати електронний підпис Сьогодні 09:08 — Фінтех і Картки

Дія

З 1 вересня в Україні нові кваліфіковані електронні підписи видаватимуть за алгоритмом «Купина» замість застарілого ГОСТ.

Про це йдеться у повідомленні «Дії».

Новий стандарт має замінити попередній та посилити захист електронних даних. Для користувачів це означає перехід на новий алгоритм без необхідності достроково перевипускати чинний КЕП.

Користувачам радять оновити застосунок «Дія» до останньої версії. Бізнесу та розробникам, своєю чергою, варто перевірити, чи готові їхні системи до роботи з новим стандартом.

Що буде зі старими КЕП і коли можна отримати новий

Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, які були сформовані за попереднім стандартом, залишатимуться чинними до завершення строку їхньої дії. Тому отримувати новий КЕП лише через перехід на «Купину» не потрібно.

Інформаційно-комунікаційні системи ДПС одночасно підтримуватимуть обидва стандарти.

Водночас користувачам КНЕДП ДПС рекомендують для коректної роботи програмного забезпечення та підписання електронних документів завантажити й додати до «файлового сховища сертифікатів» нові технологічні сертифікати.

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КНЕДП ДПС здійснює плановий перехід на ДСТУ 7564:2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Функція хешування» («Купина»).

Отримати новий КЕП за стандартом «Купина» у КНЕДП ДПС можна буде з 26 серпня 2026 року. Порядок отримання та онлайн-оновлення при цьому не змінюється.

Перехід на новий стандарт має забезпечити безперебійну роботу електронних сервісів та їхню коректну взаємодію з іншими інформаційними ресурсами.

Раніше підписані електронні документи та угоди також зберігають юридичну силу.

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