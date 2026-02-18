0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що повинен зробити ФОП при отриманні нового КЕП — пояснення ДПС

Особисті фінанси
127
ФОП повинен подати до ДПС повідомлення за формою F13911(03)
ФОП повинен подати до ДПС повідомлення за формою F13911(03)
Якщо фізична особа-підприємець (ФОП) вирішила отримати новий кваліфікований електронний підпис КЕП, то їй необхідно направити в Державної податкової служби повідомлення за кодом форми F13911(03). У документі вказуються персональні дані ФОПа, а на сформоване повідомлення накладається спочатку новий КЕП, потім старий КЕП, яким він набув статусу суб’єкта електронного документообігу, а за наявності — також печатка.
Про це нагадує Головне управління ДПС у Вінницькій області.
Зазначається, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом регулюється нормами Податкового кодексу України та Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, яким затверджено Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами.

Повідомлення при отриманні нового КЕП

У разі отримання ФОПом нового КЕП, Порядок передбачає направлення повідомлення за формою F13911(03).
До табличної частини Повідомлення вносяться такі дані:
  • графа 1 — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  • графа 2 — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від отримання РНОКПП та офіційно повідомили про це контролюючий орган;
  • графа 3 (посада) — директор;
  • графа 4 (тип підпису) — директор.
У полі «Виконавець» зазначаються: посада (директор), ініціали та прізвище ФОП, а також контактний телефон.

Послідовність накладання підписів

На сформоване Повідомлення спочатку накладається новий кваліфікований (удосконалений) електронний підпис. Після цього додається КЕП, яким платник набув статус суб’єкта електронного документообігу. Останнім елементом може бути печатка (за наявності).
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що 10 лютого 2026 року в Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту даних — «Купина». Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) формуватимуться за посиленим алгоритмом, який забезпечує вищий рівень захисту електронних документів і цифрової інформації.
Також у застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні. Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта
За матеріалами:
Finance.ua
ФОППодатковий кодекс
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems