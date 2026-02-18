Що повинен зробити ФОП при отриманні нового КЕП — пояснення ДПС Сьогодні 09:29 — Особисті фінанси

ФОП повинен подати до ДПС повідомлення за формою F13911(03)

Якщо фізична особа-підприємець (ФОП) вирішила отримати новий кваліфікований електронний підпис КЕП, то їй необхідно направити в Державної податкової служби повідомлення за кодом форми F13911(03). У документі вказуються персональні дані ФОПа, а на сформоване повідомлення накладається спочатку новий КЕП, потім старий КЕП, яким він набув статусу суб’єкта електронного документообігу, а за наявності — також печатка.

Про це нагадує Головне управління ДПС у Вінницькій області.

Зазначається, що електронний документообіг між платником податків та контролюючим органом регулюється нормами Податкового кодексу України та Наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, яким затверджено Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами.

Повідомлення при отриманні нового КЕП

У разі отримання ФОПом нового КЕП, Порядок передбачає направлення повідомлення за формою F13911(03).

До табличної частини Повідомлення вносяться такі дані:

графа 1 — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

графа 2 — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від отримання РНОКПП та офіційно повідомили про це контролюючий орган;

графа 3 (посада) — директор;

графа 4 (тип підпису) — директор.

У полі «Виконавець» зазначаються: посада (директор), ініціали та прізвище ФОП, а також контактний телефон.

Послідовність накладання підписів

На сформоване Повідомлення спочатку накладається новий кваліфікований (удосконалений) електронний підпис. Після цього додається КЕП, яким платник набув статус суб’єкта електронного документообігу. Останнім елементом може бути печатка (за наявності).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 10 лютого 2026 року в Україні розпочався перехід на новий стандарт криптографічного захисту даних — «Купина». Нові ключі кваліфікованого електронного підпису (КЕП) формуватимуться за посиленим алгоритмом, який забезпечує вищий рівень захисту електронних документів і цифрової інформації.

Також у застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні. Таким чином «Дія» звірятиме дані безпосередньо з ID-картки або закордонного паспорта

