На що звертають увагу українці при виборі банку — дослідження

79% українців користуються банківськими послугами раз на тиждень, або частіше

Цифрові продукти банків міцно увійшли до щоденної рутини українців. 79% українців користуються банківськими послугами раз на тиждень, або частіше.

Про це свідчать результати дослідження, яке провів Міжнародний дослідницький холдинг 4Service Group наприкінці 2025 року.

Мобільним банкінгом користуються понад 20 мільйонів українців — переважна більшість дорослого населення. 77% всіх взаємодій клієнтів з банками відбуваються саме через сайти і мобільні застосунки.

Частота користування банківськими послугами

«„Мобільність“ клієнтів та їхня звичка переводити більшість процесів у смартфон формує особливості сприйняття цифрових продуктів. Тож у зручності та логічності побудови клієнтського досвіду банкам тепер доводиться змагатися не тільки з іншими банками, а й з популяними застосунками — Netflix, Uber, Instagram тощо», — зазначають автори дослідження.

Причини вибору банку

Саме зручність мобільного застосунку є ключовим фактором при виборі банку для переважної більшості українців. Про це сказали 78% респондентів. Що більше можливостей за меншу кількість кліків дає мобільний банкінг, то більше шансів, що людина обере саме його.

На другому місці серед факторів вибору — вигідні тарифи на обслуговування. Це важливий аспект для 43% українців.

Ще для 42% ключовим також є довіра до банку та позитивний досвід користування ним.

Вікові відмінності у вимогах клієнтів

Вимоги до банку часто корелюють із віком клієнтів. Так, респонденти у віці 18−24 роки значно частіше говорили, що обирають банк з якісною службою підтримки, з якою можна швидко вирішити будь-яке питання. Також клієнти цього віку більш схильні обирати той банк, в якому обслуговуються їхні друзі. А для вікової групи 45−59 років вагомим фактором вибору стає широка географічна пристуність — щоб банк мав велику мережу відділень.

