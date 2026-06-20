Третина ІТ-компаній в Україні працює зі збитками: хто заробив найбільше у 2025 році Сьогодні 09:17 — Фондовий ринок

Кожна третя юрособа в ІТ завершила 2025 рік зі збитками, Фото: magnific

68% українських ІТ-компаній залишаються прибутковими, однак 30% завершили 2025 рік зі збитками.

Про це свідчать дані «Опендатабот» на основі аналізу річної фінансової звітності за 2025 рік, поданої станом на кінець травня 2026 року, пише Dou.

До дослідження увійшли 6699 юридичних осіб, які працюють у сфері ІТ та розробки програмного забезпечення. Аналіз охоплював лише компанії з доходом понад нуль, заповненими фінансовими показниками та комерційною формою власності.

За результатами дослідження, 4553 компанії, або 68%, завершили рік із прибутком. Водночас 2097 компаній (31,3%) зафіксували збитки, а ще 49 компаній (0,7%) вийшли на нульовий фінансовий результат.

Кількість прибуткових і збиткових юросіб в ІТ, Інфографіка: Dou

Які юрособи найприбутковіші

Найвищу фінансову стійкість демонструє великий бізнес — серед компаній із річним доходом понад 1 млрд грн прибутковими виявилися 37 із 39 компаній, або майже 95%. Середній бізнес також показав високі результати: прибуток отримали 303 із 333 компаній (91%).

Натомість серед малого бізнесу ситуація складніша. Прибутковими були 4213 із 6327 компаній, тобто близько двох третин. Це означає, що майже кожна третя мала ІТ-компанія завершила рік зі збитками.

Рівень рентабельності серед прибуткових компаній був відносно схожим незалежно від розміру бізнесу. Для великих компаній медіанна рентабельність становила 5,74%, для середніх — 5,94%, а для малих — 5,16%.

Прибутковість ІТ-компаній у 2025 році за типом бізнесу, Інфографіка: Dou

Десятка найприбутковіших ІТ-юросіб за підсумками 2025 року виглядає так:

ТОВ «КІЛОБАЙТ1024» — 2,49 млрд грн чистого прибутку. ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» — 1,06 млрд грн. ТОВ «МТПК» — 0,95 млрд грн. ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» — 0,77 млрд грн. ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» — 0,75 млрд грн. ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ» — 0,72 млрд грн. ТОВ «ТІЄТОЕВРІ КРІЕЙТ УКРАЇНА» — 0,39 млрд грн. ТОВ «МС» — 0,37 млрд грн. ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» — 0,36 млрд грн. ТОВ «ГЕРЦ» — 0,36 млрд грн.

Dou За матеріалами:

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