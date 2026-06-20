Третина ІТ-компаній в Україні працює зі збитками: хто заробив найбільше у 2025 році

68% українських ІТ-компаній залишаються прибутковими, однак 30% завершили 2025 рік зі збитками.
Про це свідчать дані «Опендатабот» на основі аналізу річної фінансової звітності за 2025 рік, поданої станом на кінець травня 2026 року, пише Dou.
До дослідження увійшли 6699 юридичних осіб, які працюють у сфері ІТ та розробки програмного забезпечення. Аналіз охоплював лише компанії з доходом понад нуль, заповненими фінансовими показниками та комерційною формою власності.
За результатами дослідження, 4553 компанії, або 68%, завершили рік із прибутком. Водночас 2097 компаній (31,3%) зафіксували збитки, а ще 49 компаній (0,7%) вийшли на нульовий фінансовий результат.
Які юрособи найприбутковіші
Найвищу фінансову стійкість демонструє великий бізнес — серед компаній із річним доходом понад 1 млрд грн прибутковими виявилися 37 із 39 компаній, або майже 95%. Середній бізнес також показав високі результати: прибуток отримали 303 із 333 компаній (91%).
Натомість серед малого бізнесу ситуація складніша. Прибутковими були 4213 із 6327 компаній, тобто близько двох третин. Це означає, що майже кожна третя мала ІТ-компанія завершила рік зі збитками.
Рівень рентабельності серед прибуткових компаній був відносно схожим незалежно від розміру бізнесу. Для великих компаній медіанна рентабельність становила 5,74%, для середніх — 5,94%, а для малих — 5,16%.
Десятка найприбутковіших ІТ-юросіб за підсумками 2025 року виглядає так:
ТОВ «КІЛОБАЙТ1024» — 2,49 млрд грн чистого прибутку.