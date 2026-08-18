Банківські пільги для військових і ветеранів: які послуги та програми доступні Сьогодні 09:25 — Особисті фінанси

Військові та ветерани мають право на банківські програми та пільги

Військовослужбовці, ветерани та члени їхніх родин можуть користуватися не лише звичайними банківськими продуктами, а й спеціальними програмами та пільгами. Із посиланням на Міністерство юстиції України розповідаємо, які фінансові можливості доступні військовим, ветеранам та їхнім родинам і на що варто звернути увагу під час вибору банківської послуги.

Платіжні картки

Військові, ветерани та члени їхніх родин можуть оформити дебетові, кредитні або віртуальні картки для розрахунків в Україні та за кордоном.

Окремі банки мають спеціальні пропозиції для військових і ветеранів. Залежно від установи вони можуть включати безкоштовне зняття готівки та поповнення картки, відсутність комісій за окремі операції, підвищений кешбек або знижки від партнерів.

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Умови таких карток відрізняються, тому перед оформленням варто порівняти пропозиції різних банків.

Заощадження та інвестиції

Для військовослужбовців банки можуть пропонувати спеціальні депозитні програми, зокрема з підвищеними процентними ставками. Ще один варіант — накопичувальний рахунок, на якому на залишок коштів нараховуються проценти.

Для заощаджень та інвестування також можна використовувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Їхнє погашення та виплата доходу гарантуються державою. Придбати ОВДП можна, зокрема, через банки, які надають відповідні послуги.

Кредитні пільги

Для окремих категорій військовослужбовців закон передбачає кредитні пільги.

Зокрема, відповідно до пункту 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у визначених законом випадках військовим не нараховують проценти за користування кредитом, штрафи та пеню за невиконання кредитних зобов’язань.

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Водночас пільга має винятки. Вона, зокрема, не поширюється на визначені законом кредити для придбання житла, автомобіля, а також обладнання для виробництва та зберігання електроенергії.

Окрім законодавчих пільг, банки можуть пропонувати власні кредитні програми для військових і ветеранів.

Житло та власний бізнес

Військові, ветерани та члени їхніх родин можуть скористатися державними програмами за участю банків. Зокрема, програма «єОселя» передбачає можливість придбання житла на пільгових умовах для визначених категорій громадян.

Для ветеранів, які хочуть започаткувати або розвивати власний бізнес, одним із доступних інструментів є державна програма «Доступні кредити 5−7-9%».

Окремі банки також мають власні програми для ветеранського бізнесу. Вони можуть включати пільгове кредитування для відкриття чи розвитку справи, придбання франшизи, техніки або обладнання, а також грантову, консультаційну чи менторську підтримку.

Додаткові банківські послуги

Військовим, ветеранам та членам їхніх родин банки також можуть пропонувати:

страхування життя, здоров’я, автомобіля та майна;

програми лояльності, кешбек і знижки;

сервіси для організації цільових зборів коштів.

Під час проведення зборів важливо дотримуватися правил конкретного банку та за потреби мати документи, які підтверджують походження і призначення коштів.

Доступність банківських послуг

Для військовослужбовців на передовій, жителів прифронтових територій і ветеранів важливо мати можливість користуватися банківськими послугами дистанційно. Тому банки розширюють функціональність онлайн-банкінгу та створюють безбар’єрні відділення.

У прифронтових районах також працюють пересувні відділення «Ощадбанку». У них можна зняти готівку, поповнити рахунок, отримати пенсію чи соціальні виплати та здійснити інші банківські операції.

Також розвиваються банки фінансової інклюзії, завдання яких — розширити доступ до фінансових послуг у віддалених населених пунктах, на прифронтових і деокупованих територіях.

На що звернути увагу

Умови спеціальних пропозицій для військових і ветеранів залежать від конкретного банку. Перед оформленням картки, депозиту чи кредиту варто порівняти процентні ставки та комісії, а також уточнити перелік документів, необхідних для отримання відповідної пільги.

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