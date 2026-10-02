Перевірка лічильника: які помилки можуть дорого обійтися

З початком опалювального сезону перевірки лічильників стають особливо актуальними. Проте для споживачів така перевірка може завершитися і значними нарахуваннями. Водночас судова практика показує: якщо постачальник або оператор не дотримався встановленої процедури, такі рішення можна оскаржувати.

Про це повідомили фахівці Асоціації платників податків України.

Експерти зазначають, що постачальники послуг розраховують на пасивність, юридичну необізнаність та страх споживачів перед судовими позовами, а іноді взагалі залякують миттєвим відключенням послуг, сподіваючись, що ви просто підпишете акт і заплатите.

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«Але як тільки вони бачать грамотно складений запит з посиланнями на Постанови КМУ та актуальні судові прецеденти — ставлення до вашого об’єкта чи будинку змінюється миттєво. Тому експерти ВГО „АППУ“ підготували резонансну судову практику, яка допоможе захистити свої права», — йдеться у повідомленні.

Справа № 317/3035/19: повірка газового лічильника

Постанова Верховного Суду від 14.07.2021, справа № 317/3035/19.

Газорозподільна компанія нарахувала споживачу борг за граничними нормами споживання через те, що газовий лічильник вчасно не пройшов періодичну повірку. Відповідальність за це поклали на власника житла.

Верховний Суд став на бік споживача. Суд зазначив, що періодична повірка лічильників проводиться за рахунок та ініціативою постачальника послуг. Якщо не було несанкціонованого втручання в прилад, постачальник не має права штрафувати споживача та переводити його на граничні нормативи через власну бездіяльність.

Справа № 235/499/17: хто має платити за повірку водоміра

Постанова Верховного Суду від 15.07.2019, справа № 235/499/17.

Водоканал вимагав від споживача оплатити демонтаж і повірку лічильника води та погрожував нарахуваннями за загальними нормативами.

Верховний Суд визнав такі дії незаконними. Періодична повірка, обслуговування та ремонт лічильників мають здійснюватися за рахунок виконавця послуг, оскільки відповідні витрати вже враховані в тарифі для населення.

Справа № 521/6670/18: прострочена повірка водолічильника

Постанова Верховного Суду від 29.04.2020, справа № 521/6670/18.

Водоканал перестав приймати показники справного лічильника через пропущений строк повірки та почав нараховувати плату за загальними нормами.

Верховний Суд визначив, що періодична повірка є обов’язком виконавця послуг. Якщо водоканал вчасно її не провів, він не може відмовлятися від фактичних показників лічильника та нараховувати борг за нормативами.

Справа № 904/5861/23: відключення електроенергії без процедури

Постанова Верховного Суду від 14.01.2025, справа № 904/5861/23.

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» знеструмило комерційний об’єкт ТОВ «Дніпро-Агро ЮС» через начебто виявлене порушення. Підприємство оскаржило відключення, оскільки не було дотримано передбаченої процедури та попереджень.

Верховний Суд визнав відключення незаконним і залишив у силі обов’язок оператора відновити електропостачання. Суд наголосив на необхідності дотримання встановленої процедури.

Справа № 922/158/21: штраф понад 63 000 грн

Постанова Східного апеляційного господарського суду від 14.10.2021, справа № 922/158/21.

ФОП оскаржив штраф понад 63 000 грн, нарахований АТ «Харківобленерго» за актом про порушення. Підприємець зазначав, що засідання комісії провели без належного повідомлення, тому він не мав можливості захистити свої права.

Суд залишив у силі рішення про скасування штрафних санкцій. Порушення процедури розгляду акта та проведення засідання без належного повідомлення споживача стало підставою для скасування нарахувань.

Головні пастки під час осінніх перевірок

Із початком опалювального сезону можуть активізуватися перевірки лічильників. Споживачам варто уважно ставитися до оформлення документів та дій контролерів.

Найчастіше проблеми можуть виникнути через такі ситуації:

«Формальний» акт. Контролер може попросити підписати документ, пояснивши, що це лише підтвердження його візиту. Перед підписанням важливо прочитати весь акт, оскільки в ньому можуть бути зафіксовані порушення.

Контролер може попросити підписати документ, пояснивши, що це лише підтвердження його візиту. Перед підписанням важливо прочитати весь акт, оскільки в ньому можуть бути зафіксовані порушення. Пошкоджена пломба. Під час прибирання пломбувальний дріт можна випадково зачепити. Контролер може розцінити пошкодження як ознаку втручання в роботу лічильника та використати це як підставу для нарахування збитків.

Під час прибирання пломбувальний дріт можна випадково зачепити. Контролер може розцінити пошкодження як ознаку втручання в роботу лічильника та використати це як підставу для нарахування збитків. Перевірка без відома власника. Акти можуть складати у спільних коридорах або на сходових клітках без присутності власника, залучаючи як свідків інших людей.

Акти можуть складати у спільних коридорах або на сходових клітках без присутності власника, залучаючи як свідків інших людей. Погрози зверненням до поліції. Під час перевірки контролери можуть посилатися на можливе втручання поліції або кримінальну відповідальність. У таких ситуаціях важливо не підписувати документи, не ознайомившись із їхнім змістом.

Як захистити свої права під час перевірки

Якщо контролери прийшли перевіряти лічильник, варто дотримуватися кількох правил: