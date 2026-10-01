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Перші родини на прифронтових територіях вже отримали виплати по 19 400 грн

Особисті фінанси
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Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року
Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року
У межах програми «Зимова підтримка» 1 424 домогосподарствам, які проживають на прифронтових територіях, уже спрямували понад 27,6 млн грн. Допомогу отримують родини, які мешкають у громадах на відстані 0−20 км від лінії фронту та входять до першого переліку визначених територій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Скільки коштів передбачено на виплати

Загалом на виплату 19 400 грн передбачено більше 7,4 млрд грн. Це кошти міжнародних та національних гуманітарних організацій. Частина фінансування надходить через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, відкритий у Національному банку України. Інша частина формується міжнародними партнерами.

Хто може отримати 19 400 грн

Право на виплату має домогосподарство, у складі якого є хоча б одна особа з числа отримувачів, яким призначено:
  • пенсію по інвалідності;
  • житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;
  • житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;
  • тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію, призначену в період із 1 січня 2018 року до 31 грудня 2020 року;
  • допомогу на дітей одиноким матерям;
  • допомогу при народженні дитини;
  • допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
  • державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також державну соціальну допомогу на догляд;
  • надбавку на догляд:
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— особам з інвалідністю I групи;
— одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку;
— одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;
— одиноким одержувачам пенсії за віком або за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду.
  • допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
  • допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу;
  • допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях;
  • соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
Також право мають особи, які на дату звернення не отримують відповідної виплати, але:
  • їм установлено інвалідність;
  • їхнє домогосподарство є багатодітною сім’єю;
  • вони є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку.
Виплата спрямовується на одне таке домогосподарство.

Як подати заяву на допомогу

Подати заяву можна до 30 жовтня 2026 року через сервісні центри Пенсійного фонду України, ЦНАПи або органи місцевого самоврядування. Спосіб подачі залежить від того, до якого Переліку входить ваша громада.
Території розподілені на два списки — залежно від відстані до лінії фронту та відповідного механізму фінансування. Кошти можна використовувати без обмежень — родина самостійно визначає, на які потреби їх спрямувати.
За матеріалами:
Finance.ua
ВиплатиСоціальна допомога
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