Перші родини на прифронтових територіях вже отримали виплати по 19 400 грн
Скільки коштів передбачено на виплати
Хто може отримати 19 400 грн
- пенсію по інвалідності;
- житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;
- житлову субсидію на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного побутового палива;
- тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсію, призначену в період із 1 січня 2018 року до 31 грудня 2020 року;
- допомогу на дітей одиноким матерям;
- допомогу при народженні дитини;
- допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;
- державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, а також державну соціальну допомогу на догляд;
- надбавку на догляд:
- допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам;
- допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу;
- допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у прийомних сім’ях;
- соціальну допомогу на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
- їм установлено інвалідність;
- їхнє домогосподарство є багатодітною сім’єю;
- вони є одинокими непрацездатними особами пенсійного віку.
Як подати заяву на допомогу
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