Польські компанії скорочують темпи найму: що відбувається на ринку праці

У другому кварталі 2026 року польські компанії стали обережніше розширювати постійні штати. Роботодавці зосередилися на утриманні ключових працівників, точковому найманні та дедалі частіше використовують гнучкі формати зайнятості, зокрема із залученням іноземних працівників.

Про це свідчать результати аналізу квартального індексу NEI, підготовленого аналітичним центром міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal

Польські роботодавці роблять ставку на гнучку зайнятість

«Бізнес поки не ризикує розширювати постійні штати, закриваючи вакансії переважно кваліфікованими працівниками, яких важко замінити. Натомість потребу в працівниках на лінійних позиціях дедалі частіше намагаються забезпечити гнучкими форматами зайнятості — через тимчасових працівників, субпідрядників та аутсорсинг. Зростає також роль трудових мігрантів», — розповів засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

За його словами, така поведінка роботодавців пов’язана насамперед зі слабким або нестабільним попитом у галузях. Тож компанії спочатку намагаються ефективніше використовувати наявні потужності, підвищувати продуктивність і контролювати витрати, а додаткову потребу в персоналі покривати без істотного збільшення постійного штату.

Це відображається і в субіндексі NEI «Настрої бізнесу». У другому кварталі він залишився у помірно позитивному діапазоні — 55 пунктів, без змін порівняно з попереднім кварталом.

Водночас структура показника свідчить про більшу обережність компаній у кадрових рішеннях: більшість роботодавців не планували змінювати чисельність працівників, частка тих, хто готовий збільшувати штат, зменшилася, а частка компаній, які розглядають скорочення, зросла.

Зайнятість у Польщі продовжує скорочуватися

На цьому тлі зайнятість у бізнес-секторі Польщі продовжує скорочуватися, але темпи цього процесу не посилюються.

За підрахунками аналітиків Gremi Personal на основі даних GUS, середня зайнятість у бізнес-секторі у другому кварталі становила 6,707 млн осіб. Це на 53,3 тис., або 0,8%, менше, ніж роком раніше.

Приблизно однакова негативна річна динаміка зберігалася протягом усього першого півріччя 2026 року.

«Це один із сигналів того, що ринок праці поступово переходить від фази погіршення до стабілізації», — зазначає Кіріченко.

Опосередковано це видно й із субіндексу NEI «Доступність праці»: у другому кварталі він зріс на 1 пункт порівняно з першим кварталом 2026 року і на 2 пункти рік до року, до 46 пунктів. Попри покращення, показник залишається у негативному діапазоні.

Кількість заявлених скорочень зменшується

Ще один сигнал, який підтверджує тенденцію до стабілізації ринку праці, — динаміка заявлених групових звільнень. У квітні-червні приватний сектор заявив про намір звільнити 7247 працівників — практично стільки ж, як у другому кварталі 2025 року (7243). Водночас порівняно з першим кварталом 2026 року кількість заявлених скорочень зменшилася приблизно на 36%.

Після квітневого стрибка, коли компанії заявили про близько 4000 звільнень, у травні-червні сумарно йшлося лише про 3275 працівників.

Зменшилася і кількість незавершених процедур звільнення. На кінець червня накопичені заявлені звільнення охоплювали 18,2 тис. працівників, що на 1,6% менше, ніж наприкінці першого кварталу. Хоча рік до року цей показник залишався вищим на 8,7%, темп зростання помітно сповільнився: у квітні він становив 32%, у травні — 21%.

У яких галузях Польщі скорочують працівників

Цю динаміку підтверджує й моніторинг великих публічних скорочень. У грудні 2025 — березні 2026 року щонайменше 10 відомих компаній заявили про плани звільнити загалом 4−4,5 тис. працівників. Водночас у другому кварталі масштаб нових публічних програм був помітно меншим: відомі програми квітня-червня охоплювали близько 2,5−2,8 тис. працівників.

За даними аналітиків, найбільше звільнень припадало на меблеву та деревообробну промисловість, а також виробництво обладнання і комплектуючих для машинобудування. Серед причин компанії називали тиск з боку імпортерів, слабкий експорт та необхідність оптимізувати витрати.

Скорочення також відбувалися у фінансовому секторі — через інтеграцію компаній та усунення дублюючих функцій, а також у сфері сучасних бізнес-послуг BPO і SSC, де окремі процеси переносять до країн із нижчими витратами на оплату праці.

Ринок праці Польщі поступово стабілізується

У сукупності ці показники вказують, що ринок праці вже не погіршується такими темпами, як раніше, однак ситуація залишається нерівномірною: покращення економічних умов поки не супроводжується зростанням зайнятості та вакансій. Про це ж говорить і загальний показник NEI: у другому кварталі він становив 54 пункти, що на 4 більше, ніж і в першому кварталі 2026 року, і в другому кварталі 2025-го. Зростання відбулося передусім за рахунок економічних складових індексу.