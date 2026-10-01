Академія Мінфін пропонує знижки на навчання — для військових, ветеранів та їхніх рідних

До Дня захисників і захисниць України Академія Мінфін підготувала спеціальну пропозицію для військових, ветеранів та їхніх рідних. На всі курси діє знижка -50%, а практичний курс «Фінансова грамотність для військових» можна пройти безкоштовно.

Військові, ветерани та їхні рідні можуть обрати будь-який курс на сайті Академії та пройти його вдвічі дешевше. Це можливість отримати практичні знання — про особисті фінанси, інвестування в облігації, нерухомість чи біржові фонди.

У такий спосіб ми хочемо подякувати захисникам і захисницям за службу та дати їм знання, які знадобляться і зараз, і після повернення до цивільного життя.

Які курси можна пройти за пів ціни

Зі знижкою 50% доступні шість курсів Академії Мінфін на різні теми — від базової фінансової грамотності до розбору окремих інвестиційних інструментів.

Курс допоможе навести лад в особистих фінансах, скласти фінансовий план і визначити, як рухатися до своїх фінансових цілей. Також ви ознайомитесь з основними інструментами інвестування.

Ви дізнаєтесь, які об’єкти нерухомості можуть бути цікавими для інвестування, навчитесь оцінювати їхні переваги та ризики й рахувати потенційну дохідність.

Курс присвячено ETF-фондам: як вони працюють, чим відрізняються та як обрати фонд під власні цілі. На практиці попрацюєте з Interactive Brokers і спробуєте придбати ETF самостійно.

Курс пояснює, як працюють державні облігації, де їх купувати та як порівнювати за дохідністю. Окремо розглядаються коротко- і довгострокові стратегії інвестування.

Навчитесь формувати збалансований інвестиційний портфель, розподіляти капітал між різними активами, враховуючи допустимий для вас рівень ризику.

Курс допоможе розібратися, як управляти особистими фінансами в нестабільні періоди: планувати бюджет, накопичувати резерв, враховувати інфляцію та визначати подальші фінансові кроки.

Детальний опис кожного курсу ви можете переглянути на сайті Академії Мінфін.

Безкоштовний курс «Фінансова грамотність для військових»

Він складається з дев’яти відеоуроків, створених за участю фінансових, юридичних та інших профільних експертів.

Програма курсу охоплює такі теми:

Особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин;

Виплати та пільги: як правильно оформити та яких помилок уникати;

Юридична підготовка до проходження служби;

Психологія фінансів;

Ведення особистого бюджету: 7 корисних застосунків;

Складання фінансового плану в умовах невизначеності;

Як військовим планувати своє фінансове майбутнє після служби;

Фінансова допомога та підтримка (гранти, пільгові кредити тощо);

Освіта й перекваліфікація для ветеранів, поради з працевлаштування.

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