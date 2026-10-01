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Академія Мінфін пропонує знижки на навчання — для військових, ветеранів та їхніх рідних

Особисті фінанси
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Академія Мінфін пропонує знижки на навчання — для військових, ветеранів та їхніх рідних
Академія Мінфін пропонує знижки на навчання — для військових, ветеранів та їхніх рідних
До Дня захисників і захисниць України Академія Мінфін підготувала спеціальну пропозицію для військових, ветеранів та їхніх рідних. На всі курси діє знижка -50%, а практичний курс «Фінансова грамотність для військових» можна пройти безкоштовно.
Військові, ветерани та їхні рідні можуть обрати будь-який курс на сайті Академії та пройти його вдвічі дешевше. Це можливість отримати практичні знання — про особисті фінанси, інвестування в облігації, нерухомість чи біржові фонди.
У такий спосіб ми хочемо подякувати захисникам і захисницям за службу та дати їм знання, які знадобляться і зараз, і після повернення до цивільного життя.

Які курси можна пройти за пів ціни

Зі знижкою 50% доступні шість курсів Академії Мінфін на різні теми — від базової фінансової грамотності до розбору окремих інвестиційних інструментів.
Інвестиційний трамплін (16 занять)
Курс допоможе навести лад в особистих фінансах, скласти фінансовий план і визначити, як рухатися до своїх фінансових цілей. Також ви ознайомитесь з основними інструментами інвестування.
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Інвестування в дохідну нерухомість (16 занять)
Ви дізнаєтесь, які об’єкти нерухомості можуть бути цікавими для інвестування, навчитесь оцінювати їхні переваги та ризики й рахувати потенційну дохідність.
Інвестування в ETFs (6 занять)
Курс присвячено ETF-фондам: як вони працюють, чим відрізняються та як обрати фонд під власні цілі. На практиці попрацюєте з Interactive Brokers і спробуєте придбати ETF самостійно.
Інвестування в ОВДП (13 занять)
Курс пояснює, як працюють державні облігації, де їх купувати та як порівнювати за дохідністю. Окремо розглядаються коротко- і довгострокові стратегії інвестування.
Портфельне інвестування (10 занять)
Навчитесь формувати збалансований інвестиційний портфель, розподіляти капітал між різними активами, враховуючи допустимий для вас рівень ризику.
Антикризові інвестиції (5 занять)
Курс допоможе розібратися, як управляти особистими фінансами в нестабільні періоди: планувати бюджет, накопичувати резерв, враховувати інфляцію та визначати подальші фінансові кроки.
Детальний опис кожного курсу ви можете переглянути на сайті Академії Мінфін.
🔗 ПЕРЕГЛЯНУТИ ОПИС КУРСІВ

Безкоштовний курс «Фінансова грамотність для військових»

Окрім програм зі знижкою, Академія пропонує повністю безкоштовний курс «Фінансова грамотність для військових».
Він складається з дев’яти відеоуроків, створених за участю фінансових, юридичних та інших профільних експертів.
Програма курсу охоплює такі теми:
  • Особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин;
  • Виплати та пільги: як правильно оформити та яких помилок уникати;
  • Юридична підготовка до проходження служби;
  • Психологія фінансів;
  • Ведення особистого бюджету: 7 корисних застосунків;
  • Складання фінансового плану в умовах невизначеності;
  • Як військовим планувати своє фінансове майбутнє після служби;
  • Фінансова допомога та підтримка (гранти, пільгові кредити тощо);
  • Освіта й перекваліфікація для ветеранів, поради з працевлаштування.
Зверніть увагу
Усі матеріали доступні в записі, тож навчатися можна у своєму темпі, без дедлайнів.
🔗 ОБРАТИ КУРС ЗІ ЗНИЖКОЮ
За матеріалами:
Finance.ua
Військовослужбовець
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