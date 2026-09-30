У Німеччині підвищать мінімальну зарплату: як це вплине на пенсії

З 1 січня 2027 року в Німеччині підвищать мінімальну погодинну оплату праці з 13,90 до 14,60 євро до вирахування податків і внесків. Це збільшить заробітки працівників із низькими доходами, а також вплине на розмір їхніх майбутніх пенсій.

Про це пише Ausnews.

Працівники з мініроботою (Minijob), для якої встановлено обмеження за рівнем заробітку, зможуть працювати приблизно 43,36 години на місяць. Натомість люди, які працюють повний робочий день, відпрацьовують таку кількість годин приблизно за тиждень. За місяць їхня зарплата становитиме близько 2 530 євро до вирахування податків і внесків.

Яку пенсію можна заробити з мінімальною зарплатою

Для розрахунку місячної зарплати в Німеччині використовують середній показник 173,33 робочої години на місяць. Це дає змогу перевести погодинну оплату в місячну з урахуванням того, що місяці мають різну тривалість.

Якщо помножити 173,33 години на нову мінімальну ставку 14,60 євро, місячна зарплата становитиме 2 530,62 євро. За рік працівник зароблятиме приблизно 30 368 євро до вирахування податків і внесків.

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Щоб за рік отримати один повний пенсійний бал, необхідно заробити середню річну зарплату, яка в наведеному розрахунку становить 51 944 євро. З липня 2026 року один пенсійний бал оцінюється в 42,52 євро щомісячної пенсії.

За мінімальної зарплати працівник накопичуватиме приблизно 0,58 пенсійного бала на рік. Розрахунок такий: 30 368 євро ділять на 51 944 євро й отримують 0,5846 бала. Якщо помножити цей показник на 42,52 євро, вийде 24,83 євро.

Отже, за один рік роботи з мінімальною зарплатою майбутня щомісячна пенсія збільшиться приблизно на 24,83 євро до вирахування податків і внесків.

Якою буде пенсія залежно від стажу

За умови роботи на повну ставку з мінімальною зарплатою та за наведеними розрахунками пенсійні виплати становитимуть:

Стаж роботи Пенсія на місяць до вирахування податків і внесків 1 рік 24,83 євро 5 років 124,15 євро 10 років 248,30 євро 20 років 496,60 євро 35 років 869,05 євро 40 років 993,20 євро 45 років 1 117,35 євро

Німецьке пенсійне страхування (DRV) щороку переглядає вартість пенсійних балів, орієнтуючись на загальну динаміку зарплат у країні. Тому до моменту виходу на пенсію фактичні виплати можуть бути вищими, ніж за наведеними сьогодні розрахунками.

Водночас збільшення пенсії в грошовому вираженні не обов’язково означатиме зростання купівельної спроможності. За цей час можуть подорожчати товари й послуги, тому на більшу суму можна буде придбати не набагато більше, ніж зараз.

Хто може отримати доплату до пенсії Grundrente

Люди, які працювали багато років, але заробляли менше за середню зарплату, за певних умов можуть отримувати доплату до пенсії — Grundrente. Цей механізм покликаний підтримати тих, хто тривалий час працював і сплачував внески, але мав низькі доходи.

Окремо подавати заяву на таку доплату не потрібно. Після виходу людини на пенсію пенсійна служба самостійно перевіряє, чи відповідає вона встановленим вимогам.

Які умови потрібно виконати для отримання Grundrente

Для отримання доплати необхідно відповідати двом основним критеріям:

мати щонайменше 33 роки страхового стажу, який враховується для Grundrente. До нього зараховують періоди роботи зі сплатою обов’язкових пенсійних внесків, а також певні періоди виховання дітей, догляду за родичами та отримання допомоги через тимчасову непрацездатність. За наявності 35 років такого стажу або більше доплату нараховують у повному обсязі відповідно до правил програми;

мати відповідний рівень заробітку протягом трудового життя. У середньому він має становити менше ніж 80%, але більше ніж 30% від середньої зарплати всіх застрахованих осіб.

З урахуванням цієї доплати пенсія до вирахування податків і внесків може наближатися до 1 500 євро на місяць. Однак остаточна сума залежить від індивідуальних обставин і доходів пенсіонера.