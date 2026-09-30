Відключення світла за борги: НКРЕКП роз’яснила нові правила

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, роз’яснила, що змінюється в порядку відключення та відновлення електропостачання.

Коли споживач не платитиме за відключення та підключення

Одна з ключових змін — встановлення порогу заборгованості, за якого побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення за борг та подальше відновлення електропостачання.

Якщо на момент оформлення попередження заборгованість за спожиту електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб — наразі це 1664 грн — витрати на відключення та підключення на споживача не покладаються.

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Це правило діятиме і тоді, коли після відключення оператор системи скоригує обсяги споживання за фактичними показами лічильника і з’ясується, що реальний борг на момент відключення був меншим за встановлений поріг.

Споживач також не оплачуватиме відключення та подальше відновлення електропостачання, якщо відключення було здійснено з порушенням порядку, визначеного Правилами.

При цьому, у разі заборгованості за спожиту електроенергію електропостачальник має попередити споживача про можливе відключення не пізніше ніж за 10 робочих днів до його проведення.

Як визначатиметься вартість послуг

З 1 жовтня 2026 року оператори систем розподілу визначатимуть вартість відключення та підключення за єдиним механізмом. Вона не зможе перевищувати граничної суми, розрахованої відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Вартість залежатиме від способу та складності виконання робіт.

Орієнтовна середня гранична вартість однієї послуги становитиме без ПДВ:

дистанційно — 170 грн;

на лічильнику або автоматичному вимикачі при напрузі до 1 кВ -510 грн;

на опорі лінії електропередачі при напрузі до 1 кВ -1020 грн.

Наприклад, якщо відключення за заборгованість здійснювалося на лічильнику, сумарна вартість відключення та подальшого підключення орієнтовно становитиме 1020 грн без ПДВ.

Для порівняння, до запровадження нового механізму в окремих операторів системи вартість таких робіт могла становити близько 5000 грн.

Оператор має обирати найдешевший спосіб

За новими правилами оператор системи повинен обирати найменш складний і найдешевший спосіб виконання робіт, якщо це технічно можливо та є необхідний доступ. Тобто якщо відключення можна здійснити дистанційно через лічильник, до вартості не повинні включатися додаткові роботи або техніка, які фактично не потрібні.

Вартість послуги має охоплювати весь необхідний комплекс робіт. Оператор системи не може вимагати від споживача окремо замовляти та оплачувати додаткові послуги, зокрема технічну перевірку чи пломбування вузла обліку, якщо вони необхідні для виконання відключення або підключення. Перелік відповідних послуг та їхню вартість оператори систем розподілу мають оприлюднювати на своїх офіційних вебсайтах.

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Відключення має бути зафіксоване, за результатами відключення оператор системи складає акт у двох примірниках.

У документі, зокрема, зазначаються:

EIC-код площадки комерційного обліку;

дата і час відключення;

спосіб виконання робіт;

фактичні покази лічильника, якщо є можливість їх зафіксувати.

Один примірник акта надається споживачу.

Якщо споживача немає на місці, відключення здійснено дистанційно або споживач відмовився підписати акт, документ має бути направлений йому протягом трьох робочих днів поштою або засобами електронної комунікації, передбаченими договором.

Як відновити електропостачання

Для відновлення живлення споживачу необхідно усунути причину відключення та звернутися із заявою про підключення. Якщо правила передбачають оплату відповідних робіт, необхідно також сплатити їхню вартість.

Рахунок на оплату має бути наданий споживачу протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про відновлення електроживлення.

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Після усунення причин відключення та виконання необхідних умов оператор системи має відновити електропостачання:

у містах — протягом трьох робочих днів;

у сільській місцевості — протягом п’яти робочих днів.

Якщо відключення було ініційоване електропостачальником, після усунення споживачем відповідних обставин та виконання необхідних умов постачальник має протягом одного робочого дня передати оператору системи заяву на відновлення електроживлення.

Що важливо пам’ятати споживачу

Поряд із додатковими гарантіями захисту прав споживачів важливо своєчасно виконувати свої обов’язки, зокрема передавати фактичні покази лічильника. Це дозволяє коректно визначати обсяг спожитої електричної енергії та зменшує ризик виникнення спірних ситуацій щодо розміру заборгованості.