Українці заборгували за комуналку понад 104 млрд грн

За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року населення сплатило за житлово-комунальні послуги 67,1 млрд грн. Сума нарахувань за цей період становила 53,5 млрд грн.
Водночас станом на 30 червня 2026 року загальна заборгованість населення за послуги становила 104,2 млрд грн.
👛 Потрібні гроші до зарплати? Обирайте кредит онлайн за кілька хвилин. Всі умови як на долоні завдяки сервісу від Finance.ua.
Найбільша частина заборгованості припадає на постачання тепла та гарячої води — 33,8 млрд грн.
Ще 29,1 млрд грн українці заборгували за постачання та розподіл природного газу.
Борг за електроенергію становить 17,3 млрд грн.
Також станом на кінець червня населення мало такі борги:
10,5 млрд грн — за водопостачання та водовідведення;
10,1 млрд грн — за управління багатоквартирними будинками;
3,4 млрд грн — за управління побутовими відходами.
Раніше Finance.ua писав, що найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46−60 років — 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36−45 років (24%).