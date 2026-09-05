Українці заборгували за комуналку понад 104 млрд грн Сьогодні 08:07

Борг за комуналку сягнув 104 млрд грн

Станом на 30 червня борг українців за комунальні послуги сягнув 104,2 млрд грн. Найбільше боргів накопичилося за тепло та гарячу воду.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

За які послуги українці мають найбільші борги

За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року населення сплатило за житлово-комунальні послуги 67,1 млрд грн. Сума нарахувань за цей період становила 53,5 млрд грн.

Водночас станом на 30 червня 2026 року загальна заборгованість населення за послуги становила 104,2 млрд грн.

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Найбільша частина заборгованості припадає на постачання тепла та гарячої води — 33,8 млрд грн.

Ще 29,1 млрд грн українці заборгували за постачання та розподіл природного газу.

Борг за електроенергію становить 17,3 млрд грн.

Також станом на кінець червня населення мало такі борги:

10,5 млрд грн — за водопостачання та водовідведення;

10,1 млрд грн — за управління багатоквартирними будинками;

3,4 млрд грн — за управління побутовими відходами.

Раніше Finance.ua писав , що найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46−60 років — 35% усіх нових проваджень. Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36−45 років (24%).

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