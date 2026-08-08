Боргів за комуналку побільшало: за які послуги українці не платять найчастіше Сьогодні 08:22

Понад 108 тисяч боргів за комуналку відкрили у 2026 році

За 6 місяців 2026 року в Україні відкрили понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання, а найбільше нових боржників зафіксували у Харківській області.

Борги продовжують зростати

Станом на початок липня в Єдиному реєстрі боржників налічується 829,7 тисячі проваджень, пов’язаних із несплатою комунальних послуг.

Майже 62% з них завершені, проте це не означає, що борг погашений.

Виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення або з інших причин. У таких випадках записи про борги продовжують залишатися у реєстрі.

Кількість боргів за комуналку, Інфографіка: Опендатабот

Де боржників найбільше

Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині — 22 171, або 20% від усіх нових справ.

Друге місце посідає Дніпропетровщина, де відкрили 19 636 проваджень (18%).

На третьому місці — Миколаївщина із 12 841 провадженням (12%).

Де заборгували найбільше, Інфографіка: Опендатабот

За що найчастіше не платять

Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання: 43% від усіх нових боргів у 2026 році.

Ще 18% — борги за водопостачання.

Далі — житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).

За що боргують українці, Інфографіка: Опендатабот

Хто найчастіше не платить за комуналку

Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46−60 років — 35% усіх нових проваджень.

Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36−45 років (24%).

Вік боржників за комуналку, Інфографіка: Опендатабот

Жінки стали фігурантками понад половини нових проваджень за борги за комуналку: 60 141 боргів.

Окремі комунальні борги залишаються відкритими роками. Так, найстаріші відкриті виконавчі провадження перебувають у Реєстрі вже понад 9 років.

Раніше Finance.ua писав, що для більшості українських сімей комунальні платежі є однією з найбільш відчутних статей витрат.

Разом із цим, ситуація з тарифами в країні доволі неоднорідна. Частина встановлених для населення цін однакова в усіх регіонах, але вартість окремих послуг суттєво відрізняється.

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