Боргів за комуналку побільшало: за які послуги українці не платять найчастіше
За 6 місяців 2026 року в Україні відкрили понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання, а найбільше нових боржників зафіксували у Харківській області.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот».
Борги продовжують зростати
Станом на початок липня в Єдиному реєстрі боржників налічується 829,7 тисячі проваджень, пов’язаних із несплатою комунальних послуг.
Майже 62% з них завершені, проте це не означає, що борг погашений.
Виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення або з інших причин. У таких випадках записи про борги продовжують залишатися у реєстрі.
Де боржників найбільше
Найбільше нових боргів за комуналку цього року на Харківщині — 22 171, або 20% від усіх нових справ.
Друге місце посідає Дніпропетровщина, де відкрили 19 636 проваджень (18%).
На третьому місці — Миколаївщина із 12 841 провадженням (12%).
За що найчастіше не платять
Найчастіше українці цьогоріч боргують за теплопостачання: 43% від усіх нових боргів у 2026 році.
Ще 18% — борги за водопостачання.
Далі — житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).
Хто найчастіше не платить за комуналку
Найбільша частка нових боргів припадає на людей віком 46−60 років — 35% усіх нових проваджень.
Ще чверть припадає на пенсіонерів. Майже стільки ж заборгували українці віком 36−45 років (24%).
Жінки стали фігурантками понад половини нових проваджень за борги за комуналку: 60 141 боргів.
Окремі комунальні борги залишаються відкритими роками. Так, найстаріші відкриті виконавчі провадження перебувають у Реєстрі вже понад 9 років.
Раніше Finance.ua писав, що для більшості українських сімей комунальні платежі є однією з найбільш відчутних статей витрат.
Разом із цим, ситуація з тарифами в країні доволі неоднорідна. Частина встановлених для населення цін однакова в усіх регіонах, але вартість окремих послуг суттєво відрізняється.
Детальніше про тарифи у різних містах України читайте тут: Скільки коштують комунальні послуги в різних містах України
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