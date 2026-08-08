Коли українці були найзаможнішими за роки Незалежності Сьогодні 09:12

Пік реальних доходів українців припав на кінець 2021 року, Фото: magnific

Найбільш «багатими» українці були не тоді, коли долар коштував 8 гривень, як заведено вважати. Насправді середня зарплата в Україні мала найвищу купівельну спроможність щодо базового кошика товарів за всі роки Незалежності (1991 по 2026) у листопаді-грудні 2021 року, незадовго перед повномасштабним вторгненням росії.

Про це пише «Телеграф», посилаючись на дані Держстату щодо Індексу реальної заробітної плати (який враховує зростання зарплати мінус інфляція).

Як змінилися зарплати

Попри популярний міф про «золоті часи долара по 8», саме у 2021 році купівельна спроможність українців (за показником середньої зарплати) була найвищою за всі понад 35 років незалежної України. Водночас офіційний курс долара був на рівні 8 гривень у період з 2009 по 2014 рік.

У 2013 році, коли офіційний курс долара становив близько 8 грн, середня зарплата в Україні дорівнювала 3 265 грн (400 доларів).

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Наприкінці 2021 року долар коштував 27,20 грн, а середня зарплата була 17 453 грн (або 640 доларів).

За оцінками, реальна купівельна спроможність українців у 2021 році була приблизно на 30% вищою, ніж у 2013-му. У період з 2016 по 2021 рік реальна зарплата в Україні зростала в середньому на 10−12% щороку.

Навіть враховуючи зростання цін, збільшення доходів відчутно випереджало інфляційні втрати.

Міф про золоті часи долара по 8 гривень розвінчано., Інфографіка: Телеграф

Так, у 2021 році на середню зарплату українці мали змогу купити більше електроніки, побутової техніки, одягу та пального, ніж у 2013 році.

Для наочності візьмемо вартість Біг-Мака: якщо у 2013 році на середню зарплату можна було купити близько 170 Біг-Маків, у грудні 2021 року — вже понад 250.

До цього Finance.ua зазначав , що у червні 2026 року середня зарплата штатних працівників перевищила 32,7 тис. грн. Порівняно з травнем вона збільшилася майже на 5,9%.

Традиційно найвищі зарплати отримують жителі столиці, а серед галузей лідером за рівнем оплати праці залишається IT-сфера.

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