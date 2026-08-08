Сенат США схвалив «пекельні санкції» проти рф Сьогодні 11:07 — Казна та Політика

Тепер законопроєкт надсилається до Палати представників

Американський Сенат схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії та Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт про санкції проти росії, відкривши шлях до її розгляду Палатою представників уже наступного місяця.

Під час голосування підрахунок голосів показав 68 голосів «за» та 9 «проти» «Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти росії та Ірану 2026 року».

Фінальний підрахунок показав 86 голосів «за» і 11 — «проти». Основне положення документу надає президенту США повноваження вводити цільові мита в розмірі до 100% на імпорт з п’яти найбільших покупців російської сирої нафти або природного газу.

Щодо росії, законопроєкт передбачає введення первинних санкцій, спрямованих проти російського диктатора, його найближчого оточення, банків, державних енергетичних проєктів та «тіньового флоту», а також мита в розмірі до 500% на прямий імпорт з росії.

Тепер законопроєкт надсилається до Палати представників.

Реакція президента України

«Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна цінує всі підтримку, яку США надають Україні. Він підкреслив, що сильний американський тиск і санкції проти росії — це те, що найбільше допоможе завершити війну.

«Зараз, коли путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для „петріотів“ для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни», — заявив Зеленський.

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