0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сенат США схвалив «пекельні санкції» проти рф

Казна та Політика
136
Тепер законопроєкт надсилається до Палати представників
Тепер законопроєкт надсилається до Палати представників
Американський Сенат схвалив законопроєкт про «пекельні санкції» проти росії та Ірану.
Про це повідомляє Reuters.
Переважна більшість Сенату США підтримала масштабний законопроєкт про санкції проти росії, відкривши шлях до її розгляду Палатою представників уже наступного місяця.
Під час голосування підрахунок голосів показав 68 голосів «за» та 9 «проти» «Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти росії та Ірану 2026 року».
Фінальний підрахунок показав 86 голосів «за» і 11 — «проти». Основне положення документу надає президенту США повноваження вводити цільові мита в розмірі до 100% на імпорт з п’яти найбільших покупців російської сирої нафти або природного газу.
Щодо росії, законопроєкт передбачає введення первинних санкцій, спрямованих проти російського диктатора, його найближчого оточення, банків, державних енергетичних проєктів та «тіньового флоту», а також мита в розмірі до 500% на прямий імпорт з росії.
Тепер законопроєкт надсилається до Палати представників.

Реакція президента України

«Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей», — зазначив Володимир Зеленський.
Глава держави наголосив, що Україна цінує всі підтримку, яку США надають Україні. Він підкреслив, що сильний американський тиск і санкції проти росії — це те, що найбільше допоможе завершити війну.
«Зараз, коли путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для „петріотів“ для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни», — заявив Зеленський.
За матеріалами:
РБК-Україна
СШАСанкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems