НБУ спростив реструктуризацію боргів для бізнесу: що змінилося Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

НБУ змінив правила кредитування бізнесу

Національний банк України запровадив низку заходів для збереження доступу до фінансування підприємств стратегічно важливих секторів економіки, зокрема агропромислового комплексу. Рішення мають допомогти бізнесу подолати тимчасові фінансові труднощі, спричинені війною, та продовжити обслуговування боргів.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Заходи розроблено з огляду на погіршення безпекової ситуації через воєнні дії та систематичні атаки росії на об’єкти критичної інфраструктури

Банкам дозволили не визнавати дефолт після короткострокової реструктуризації

Змінами до правил роботи банків у період воєнного стану передбачено можливість не визнавати дефолт боржника в разі короткострокової реструктуризації боргу строком до одного року.

Йдеться про реструктуризації, спричинені фінансовими труднощами через широкомасштабну збройну агресію російської федерації. Послаблення застосовуватиметься до реструктуризацій, здійснених у період із 1 липня 2026 року до 1 вересня 2027 року.

У банку при цьому мають бути підстави вважати, що боржник зможе подолати тимчасові труднощі та відновити обслуговування заборгованості.

Для аграрного бізнесу змінили правила оцінювання застави

Через порушення логістичних ланцюгів експорту продукції агропромислового комплексу може погіршуватися ліквідність підприємств цього сектору. Тому НБУ до 1 вересня 2027 року запровадив особливості врахування аграрної продукції як застави.

Зокрема, передбачено:

збільшення коефіцієнта ліквідності застави такої продукції з 0,4 до 0,75;

право банків визначати вартість застави продукції відповідно до її фактичних залишків, що утворилися станом на дату розрахунку кредитного ризику;

збільшення загального строку дії кредитного договору із такою заставою з 12 до 18 місяців.

Ці зміни мають створити умови для збільшення доступного фінансування підприємств агропромислового комплексу та залучення ними додаткових кредитних ресурсів.

Кошти можна буде спрямовувати на покриття тимчасових потреб в оборотному капіталі, витрати на зберігання продукції та використання альтернативних логістичних маршрутів. Це також має допомогти забезпечити безперервність виробничого циклу в наступних періодах.

НБУ змінив підходи до гарантійних інструментів

Змінами до положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями НБУ запровадив єдині підходи до врахування гарантійних інструментів на портфельній основі.

Вони передбачають два рівні покриття, а також часткове відшкодування гаранту коштів, отриманих від стягнення іншого забезпечення, крім гарантії.

Підготовку цих змін НБУ опрацьовував із міжнародними партнерами для сприяння ширшому використанню таких інструментів, зокрема передбачених програмою фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility.

Уточнено правила визначення прострочення за кредитами фізосіб

Національний банк уточнив вимоги щодо визначення кількості днів прострочення за кредитом боржника-фізичної особи, часткове або повне погашення якого відбулося за рахунок кредиту овердрафт/кредитної картки.

Такі уточнення ґрунтуються на наглядовому аналізі практик банків та забезпечать застосування єдиних підходів щодо визначення кількості днів прострочення боргу.

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