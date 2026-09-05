Huawei відкрила попереднє замовлення на трискладаний смартфон Mate XT 2 (фото) Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Huawei Mate XT 2

Huawei нещодавно анонсувала запуск другого покоління свого преміального трискладаного смартфона Mate XT 2, який буде представлений 7 вересня. Тепер компанія оголосила про старт попередніх замовлень на цю модель у Китаї, а також розкрила кольорові варіанти та конфігурації пам’яті пристрою.

Про це пише GSMArena.

Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах: чорному (Dark Black), білому (Pure White) та фіолетовому (Jin Purple).

Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах

Смартфон пропонуватиметься у версіях із 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачами на 512 ГБ або 1 ТБ.

Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах

Окремо передбачено варіант із матовим дисплеєм для захисту приватності, який комплектується 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ сховища.

Найбільш просунута конфігурація — 16 ГБ оперативної пам’яті та 2 ТБ накопичувача — постачатиметься разом зі стилусом.

Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах

Компанія також показала смартфон з усіх боків, підкресливши його особливості.

Huawei Mate XT 2

Mate XT 2 отримав восьмикутний модуль основної камери, схожий на той, що використовувався у першій моделі Mate XT.

Huawei Mate XT 2

На відміну від попередніх Mate XT та Mate XTs, новинка має конструкцію в стилі Samsung Galaxy TriFold з внутрішнім складанням і додатковим зовнішнім екраном.

Huawei Mate XT 2

За попередніми даними, Mate XT 2 працюватиме на базі чипсета Kirin 9050 Pro та матиме акумулятор ємністю 6000 мА·год.

Очікується, що основна камера буде подібною до тієї, яку встановлено у моделі Mate X7.

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