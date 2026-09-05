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Huawei відкрила попереднє замовлення на трискладаний смартфон Mate XT 2 (фото)

Технології&Авто
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Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
Huawei нещодавно анонсувала запуск другого покоління свого преміального трискладаного смартфона Mate XT 2, який буде представлений 7 вересня. Тепер компанія оголосила про старт попередніх замовлень на цю модель у Китаї, а також розкрила кольорові варіанти та конфігурації пам’яті пристрою.
Про це пише GSMArena.
Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах: чорному (Dark Black), білому (Pure White) та фіолетовому (Jin Purple).
Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах
Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах
Смартфон пропонуватиметься у версіях із 16 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачами на 512 ГБ або 1 ТБ.
Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах
Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах
Окремо передбачено варіант із матовим дисплеєм для захисту приватності, який комплектується 16 ГБ ОЗП та 1 ТБ сховища.
Найбільш просунута конфігурація — 16 ГБ оперативної пам’яті та 2 ТБ накопичувача — постачатиметься разом зі стилусом.
Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах
Mate XT 2 буде доступний у трьох кольорах
Компанія також показала смартфон з усіх боків, підкресливши його особливості.
Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
Mate XT 2 отримав восьмикутний модуль основної камери, схожий на той, що використовувався у першій моделі Mate XT.
Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
На відміну від попередніх Mate XT та Mate XTs, новинка має конструкцію в стилі Samsung Galaxy TriFold з внутрішнім складанням і додатковим зовнішнім екраном.
Huawei Mate XT 2
Huawei Mate XT 2
За попередніми даними, Mate XT 2 працюватиме на базі чипсета Kirin 9050 Pro та матиме акумулятор ємністю 6000 мА·год.
Очікується, що основна камера буде подібною до тієї, яку встановлено у моделі Mate X7.
За матеріалами:
mezha.media
Смартфони
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