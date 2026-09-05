Названо 4 марки автомобілів, які можуть проїхати понад 400 тисяч км без поломок 05.09.2026, 00:23 — Технології&Авто

Автомобілі Toyota у 3,7 раза частіше долають понад 400 тис. км без серйозних поломок

У GoBankingRates назвали 4 бренди автомобілів, моделі яких легко проїдуть понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок. Також експерти назвали 4 бренди, які випускають найненадійніші автомобілі.

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Зазначається, що у автомобілів Toyota шанс проїхати понад 400 000 км без серйозних поломок у 3,7 рази вищий, ніж у конкурентів.

4 бренди автомобілів, моделі яких проїдуть понад 400 000 км без поломок:

Toyota — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 17,8%. Lexus — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 12,8%. Honda — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 10,8%. Acura — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 7,2%.

Цікаво, що всі чотири бренди в цьому рейтингу мають японське походження.

4 бренди автомобілів, чиї моделі навряд чи проїдуть понад 400 000 км без поломок:

Maserati — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%. MINI — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%. Jaguar — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%. Land Rover — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0,1%.

УНІАН За матеріалами:

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