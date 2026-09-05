Названо 4 марки автомобілів, які можуть проїхати понад 400 тисяч км без поломок
- Toyota — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 17,8%.
- Lexus — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 12,8%.
- Honda — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 10,8%.
- Acura — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 7,2%.
- Maserati — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%.
- MINI — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%.
- Jaguar — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%.
- Land Rover — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0,1%.
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