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Названо 4 марки автомобілів, які можуть проїхати понад 400 тисяч км без поломок

Технології&Авто
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Автомобілі Toyota у 3,7 раза частіше долають понад 400 тис. км без серйозних поломок
Автомобілі Toyota у 3,7 раза частіше долають понад 400 тис. км без серйозних поломок
У GoBankingRates назвали 4 бренди автомобілів, моделі яких легко проїдуть понад 400 000 кілометрів без серйозних поломок. Також експерти назвали 4 бренди, які випускають найненадійніші автомобілі.
Зазначається, що у автомобілів Toyota шанс проїхати понад 400 000 км без серйозних поломок у 3,7 рази вищий, ніж у конкурентів.
4 бренди автомобілів, моделі яких проїдуть понад 400 000 км без поломок:
  1. Toyota — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 17,8%.
  2. Lexus — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 12,8%.
  3. Honda — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 10,8%.
  4. Acura — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 7,2%.
Цікаво, що всі чотири бренди в цьому рейтингу мають японське походження.
4 бренди автомобілів, чиї моделі навряд чи проїдуть понад 400 000 км без поломок:
  1. Maserati — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%.
  2. MINI — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%.
  3. Jaguar — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0%.
  4. Land Rover — ймовірність пробігу понад 400 000 км без поломок: 0,1%.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
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