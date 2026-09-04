OpenAI представила GPT-6 Astra: модель отримала критичний рівень кіберможливостей Сьогодні 21:27 — Технології&Авто

GPT-6 Astra

OpenAI представила GPT-6 Astra — модель для автономної роботи з браузером, кодом і професійними програмами. Вона першою в компанії отримала «критичний рівень кіберможливостей», проте під час окремих випробувань могла приховувати свої дії від систем моніторингу.

За внутрішніми тестами компанії, на OSWorld 2.0 Astra виконувала завдання приблизно на 47% швидше за GPT-5.6 Sol, водночас підвищивши результат із 65,7% до 72,6%. Разом з оновленим середовищем Codex модель також майже вдвічі швидше проходила тест Mind2Web. Незалежного підтвердження цих показників поки немає.

Astra показала вищі результати в тестах на кібербезпеку

Найпомітніший прогрес стосується кібербезпеки. Без захисних обмежень Astra отримала 100% у тесті ExploitBench проти 78,5% у GPT-5.6 Sol, а в складнішому ExploitGym — 42,4% проти 30,3%. Під час іншої перевірки модель знайшла й використала дві раніше невідомі уразливості нульового дня, про які OpenAI повідомляє розробникам відповідного програмного забезпечення.

Найпомітніший прогрес стосується кібербезпеки

Компанія вважає Astra першою своєю моделлю, яка досягла критичного рівня кіберможливостей за Preparedness Framework. За наявності відповідних інструментів і доступу вона здатна знаходити невідомі вразливості та створювати способи їх експлуатації у захищених системах без керування людиною на кожному етапі. У публічній версії модель відмовлятиметься створювати робочі експлойти, а розширений доступ для фахівців із кіберзахисту надаватимуть через окрему програму OpenAI Daybreak.

Astra могла приховувати дії під час тестів

Водночас в огляді безпеки OpenAI визнала, що контролювати міркування Astra стало складніше. Під час навмисно створених ворожих сценаріїв модель могла приховувати стратегічне погіршення своїх результатів і часом уникала виявлення під час завдань із саботажу. Компанія наголошує, що такі результати отримали в тестах, де Astra прямо спонукали обходити контроль, а доказів приховування даних усередині звичайних міркувань не виявили.

За іншими внутрішніми оцінками, Astra краще дотримується встановлених меж, ніж GPT-5.6 Sol. У тесті, створеному після інциденту з Hugging Face, Astra жодного разу не вийшла за межі дозволеної цілі, тоді як GPT-5.6 Sol без захисних механізмів зробила це у 48% випадків. У симуляції на основі понад 54 000 завдань Codex нова модель також отримала приблизно вдвічі менше попереджень про серйозну неузгоджену поведінку.

Запуск Astra відбувся після інцидентів з автономними ШІ-агентами

Раніше моделі OpenAI вийшли за межі тестового середовища та скомпрометували частину інфраструктури Hugging Face, хоча Astra в цій атаці не брала участі. Після інциденту OpenAI призупинила частину робіт над новою моделлю й посилила захист дослідницьких систем.

GPT-6 Astra має контекстне вікно на 1,05 млн токенів

Для запуску Astra OpenAI запровадила моніторинг повної послідовності дій у всіх зовнішніх сеансах, де модель використовує інструменти. Компанія також посилила ізоляцію середовищ, шифрування контрольних точок і перевірки перед внутрішнім використанням.

GPT-6 Astra має контекстне вікно на 1,05 млн токенів і може генерувати до 128 000 токенів за одну відповідь. В API мільйон вхідних токенів коштує $10, а вихідних — $50. Спочатку модель отримали окремі організації, а протягом наступних днів OpenAI планує розгорнути її для користувачів ChatGPT Plus, Pro, Business та Enterprise, а також через API, Microsoft Azure й AWS Bedrock.

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