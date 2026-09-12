Що робити, якщо оплачені комунальні послуги надаються неякісно Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси Жінка біля водопровідного крана, що протікає., Фото: magnific

Споживач має право вимагати належної якості оплачених комунальних послуг. Якщо в оселі немає опалення, виникають перебої з водопостачанням, температура гарячої води не відповідає нормі чи є інші порушення, їх потрібно зафіксувати за допомогою акта-претензії.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Акт-претензії — це документ, який складає споживач, якщо комунальну послугу не надають, надають із перервами або неналежної якості. Цей документ є підставою для перерахунку суми оплати за послуги або досудового врегулювання спору.

Що робити, якщо комунальні послуги надають неякісно:

письмово зверніться до надавача послуг та повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії);

після цього представник виконавця або управитель будинку має прийти та перевірити ситуацію. За правилами, це повинно відбутися у строк, передбачений договором, але не пізніше ніж протягом однієї доби після отримання звернення;

за результатами перевірки складають акт-претензію у двох примірниках. Один залишається у споживача, другий — у виконавця послуги або управителя.

«Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди у питаннях підтвердження порушень, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку», — йдеться у повідомленні.

Що робити, якщо на звернення не реагують

Якщо представник надавача послуг не з’являється упродовж 1 доби або безпідставно відмовляється підписувати акт, споживач може оформити документ самостійно.

Акт буде дійсним, якщо його підпишуть щонайменше два споживачі. У документі вони мають зазначити свої ПІБ, адреси та поставити підписи.

Читайте також Чому під час оплати комуналки може з’явитися комісія

Готовий акт-претензію потрібно надіслати виконавцю комунальної послуги або управителю будинку рекомендованим листом.

Якщо протягом п’яти робочих днів після реєстрації акта відповіді немає, споживач може звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання.