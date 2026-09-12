Що робити, якщо оплачені комунальні послуги надаються неякісно

Споживач має право вимагати належної якості оплачених комунальних послуг. Якщо в оселі немає опалення, виникають перебої з водопостачанням, температура гарячої води не відповідає нормі чи є інші порушення, їх потрібно зафіксувати за допомогою акта-претензії.
Акт-претензії — це документ, який складає споживач, якщо комунальну послугу не надають, надають із перервами або неналежної якості. Цей документ є підставою для перерахунку суми оплати за послуги або досудового врегулювання спору.
Що робити, якщо комунальні послуги надають неякісно:
письмово зверніться до надавача послуг та повідомте про порушення (рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії);
після цього представник виконавця або управитель будинку має прийти та перевірити ситуацію. За правилами, це повинно відбутися у строк, передбачений договором, але не пізніше ніж протягом однієї доби після отримання звернення;
за результатами перевірки складають акт-претензію у двох примірниках. Один залишається у споживача, другий — у виконавця послуги або управителя.
«Якщо споживач і представник надавача послуг не дійшли згоди у питаннях підтвердження порушень, то акт-претензія підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною. Результати перевірки якості надання послуг можуть бути оскаржені в судовому порядку», — йдеться у повідомленні.
Що робити, якщо на звернення не реагують
Якщо представник надавача послуг не з’являється упродовж 1 доби або безпідставно відмовляється підписувати акт, споживач може оформити документ самостійно.
Акт буде дійсним, якщо його підпишуть щонайменше два споживачі. У документі вони мають зазначити свої ПІБ, адреси та поставити підписи.