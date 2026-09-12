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6 фінансових звичок, які допоможуть повернути контроль над грошима після літа

Особисті фінанси
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Жінка перевіряє особисті фінанси
Жінка перевіряє особисті фінанси, Фото: magnific
Після літніх відпусток, подорожей та спонтанних покупок сімейний бюджет може помітно скоротитися. Початок осені — вдалий момент, щоб перезавантажити фінансові звички та повернути контроль над грошима.
Фахівці «Фінкульту» радять не обмежувати різко всі витрати, а поступово змінювати підхід до управління грошима.

Як оновити фінансові звички після літнього періоду

Перегляньте літні витрати. Експерти радять переглянути банківські виписки та проаналізувати, на що ви витрачали кошти протягом літа. Це допоможе зрозуміти власну фінансову поведінку та визначити, які витрати були необхідними, а які — необов’язковими.
Складіть бюджет на вересень. Для планування фінансів можна скористатися правилом 50/30/20:
  • 50% місячного бюджету ви спрямовуєте на необхідні витрати (житло, комунальні послуги, продукти, транспорт),
  • 30% - на бажання та дозвілля (розваги, ресторани, покупки),
  • 20% - на формування «подушки безпеки».
Поверніть звичку заощаджувати. Якщо влітку не виходило регулярно відкладати гроші, восени можна відновити цю звичку з невеликої суми. Наприклад, одразу після отримання доходу спрямовуйте 10% на заощадження.
Встановіть фінансові правила. Щоб не повертатися до безконтрольних витрат, варто заздалегідь визначити кілька власних фінансових правил.
Наприклад: не робити покупки під впливом емоцій, порівнювати ціни перед придбанням дорогих речей, планувати витрати на тиждень та не використовувати кредитні кошти для необов’язкових покупок.
Визначте фінансові цілі. Заощаджувати легше, коли є конкретна мета. До кінця року можна поставити собі певну фінансову ціль: сформувати фінансову подушку безпеки, оплатити навчання, накопичити на подорож або велику покупку.
Зробіть ревізію підписок. Окрему увагу варто приділити підпискам на стримінгові сервіси, застосунки, онлайн-платформи та інші послуги. Якщо певною послугою давно не користуєтеся, її скасування дозволить спрямувати ці кошти на важливіші потреби або заощадження.
Фахівці зазначають: не намагайтеся змінити все за один день. Можна почати з однієї фінансової звички, а згодом додати інші.
За матеріалами:
Finance.ua
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