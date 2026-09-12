Хто може отримати до 6 тисяч грн компенсації на оренду житла Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси Гроші в кишені військовослужбовця

Компенсацію вартості оренди житла можуть отримати ветерани, звільнені військовослужбовці та окремі категорії захисників. Розмір щомісячної виплати становить до 6 656 грн залежно від міста, а в окремих випадках для її отримання не обов’язково мати статус учасника бойових дій.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Хто може претендувати на виплату

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 252, право на компенсацію мають:

ветерани та ветеранки зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, які вже звільнилися з військової служби;

колишні військовослужбовці, які були мобілізовані або брали участь у бойових діях, звільнилися зі служби, але ще не оформили статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни;

звільнені зі служби поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України та ще не отримали відповідного статусу УБД;

ветерани та ветеранки, які були позбавлені особистої свободи державою-агресором через захист України, повернулися з полону та не мають житла. Також право на виплату мають ті, чиє помешкання знищене, пошкоджене або розташоване на тимчасово окупованій території.

Скільки компенсують за оренду

Зазначається, що розмір виплати залежить від населеного пункту, в якому орендується житло.

У Києві, Дніпрі, Львові та Одесі сума виплати становить 6 656 грн на місяць.

В інших обласних центрах розмір щомісячної виплати становить 4 992 грн, а в решті населених пунктах — 3 328 грн.

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Якщо оренда коштує дорожче за встановлений розмір компенсації, різницю необхідно оплачувати самостійно.

За оренду житла протягом неповного місяця виплату розраховують пропорційно до кількості днів проживання.

Як отримати компенсацію

Для отримання компенсації необхідно подати заяву до структурного підрозділу місцевої влади, який відповідає за реалізацію ветеранської політики, або до ЦНАП за місцем орендованого житла. В останньому випадку потрібно скористатися послугою № 02606.

Документи можна подати особисто або надіслати рекомендованим листом поштою.

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Працівники відповідного органу за необхідності допоможуть оформити документи, перевірять їх та визначать суму компенсації.

Отримати допомогу з оформленням також можна у фахівця із супроводу ветеранів та ветеранок.

Компенсацію виплачують щомісяця на банківський рахунок IBAN, реквізити якого заявник вказує під час подання заяви.

За умови, що захисник або захисниця не має іншого житла, виплату можуть продовжити ще на шість місяців.