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Уряд збільшив фінансування житла для ВПО до понад 1,5 мільярда

Казна та Політика
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Додаткові 565,2 млн грн буде спрямовано на розширення житлового фонду для ВПО.
Додаткові 565,2 млн грн буде спрямовано на розширення житлового фонду для ВПО.
Кабінет Міністрів збільшив субвенцію місцевим бюджетам на облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб з 1 млрд до понад 1,56 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.
«Забезпечення переселенців якісним і безпечним житлом залишається одним із наших головних пріоритетів. Ми бачимо високий запит від громад на участь у програмі, тому перерозподілили заощаджені кошти, щоб підтримати якнайбільше родин. Завдяки цьому рішенню місцева влада отримає додаткові ресурси для купівлі будівель та облаштування місць проживання для людей, які втратили свої домівки», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Додаткові кошти для житла ВПО

Додаткові 565,2 млн грн буде спрямовано на розширення житлового фонду для ВПО.
«Така можливість виникла за результатами уточнення фактичної потреби у коштах, передбачених на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», — сказано в повідомленні.
Крім того, уряд оновив порядок розподілу коштів.
Тепер громади, які не встигли подати заявки у перші строки або мають потребу в додаткових ресурсах, зможуть зробити це повторно протягом 2026 року. «Це пришвидшить процедури та дозволить залучити фінансування туди, де воно найнеобхідніше», — додали в міністерстві.
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Житло для переселенців у сільській місцевості

За рахунок субвенції місцева влада формує фонди тимчасового та підтриманого житла. Зокрема, у червні цього року уряд запустив проєкт із забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості.
Першочергове право на отримання такої домівки мають:
  • багатодітні родини;
  • особи з інвалідністю та сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;
  • діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування;
  • люди старшого віку.
«Оновлений розподіл коштів дозволить громадам ефективно використати державну допомогу до кінця 2026 року, а головне — дасть змогу сотням українських родин, які втратили свої домівки, знайти затишок і безпечний прихисток», — підсумували в Мінсоцполітики.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів продовжив державну підтримку внутрішньо переміщених осіб та уточнив окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати виплати протягом ще одного шестимісячного періоду.
Також ми розповідали, що внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячну допомогу на проживання. Зокрема, на виплати можуть вплинути дорогі покупки, значні кошти на банківських рахунках або тривале перебування за кордоном.
Повний список виплат і програм для ВПО на 2026 — у гайді від Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОПереселенці
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