Уряд збільшив фінансування житла для ВПО до понад 1,5 мільярда Сьогодні 08:22 — Казна та Політика Додаткові 565,2 млн грн буде спрямовано на розширення житлового фонду для ВПО.

Кабінет Міністрів збільшив субвенцію місцевим бюджетам на облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб з 1 млрд до понад 1,56 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

«Забезпечення переселенців якісним і безпечним житлом залишається одним із наших головних пріоритетів. Ми бачимо високий запит від громад на участь у програмі, тому перерозподілили заощаджені кошти, щоб підтримати якнайбільше родин. Завдяки цьому рішенню місцева влада отримає додаткові ресурси для купівлі будівель та облаштування місць проживання для людей, які втратили свої домівки», — зазначив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

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Додаткові кошти для житла ВПО

Додаткові 565,2 млн грн буде спрямовано на розширення житлового фонду для ВПО.

«Така можливість виникла за результатами уточнення фактичної потреби у коштах, передбачених на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам», — сказано в повідомленні.

Крім того, уряд оновив порядок розподілу коштів.

Тепер громади, які не встигли подати заявки у перші строки або мають потребу в додаткових ресурсах, зможуть зробити це повторно протягом 2026 року. «Це пришвидшить процедури та дозволить залучити фінансування туди, де воно найнеобхідніше», — додали в міністерстві.

Житло для переселенців у сільській місцевості

За рахунок субвенції місцева влада формує фонди тимчасового та підтриманого житла. Зокрема, у червні цього року уряд запустив проєкт із забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості.

Першочергове право на отримання такої домівки мають:

багатодітні родини;

особи з інвалідністю та сім’ї, які виховують дітей з інвалідністю;

діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування;

люди старшого віку.

«Оновлений розподіл коштів дозволить громадам ефективно використати державну допомогу до кінця 2026 року, а головне — дасть змогу сотням українських родин, які втратили свої домівки, знайти затишок і безпечний прихисток», — підсумували в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів продовжив державну підтримку внутрішньо переміщених осіб та уточнив окремі умови призначення і виплати допомоги на проживання. ВПО, які відповідають критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати виплати протягом ще одного шестимісячного періоду.

Також ми розповідали , що внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячну допомогу на проживання. Зокрема, на виплати можуть вплинути дорогі покупки, значні кошти на банківських рахунках або тривале перебування за кордоном.