«єЯсла»: як діє програма та хто може отримати понад 12 тис. грн Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

«єЯсла»: як діє програма та хто може отримати понад 12 тис. грн

Програма «єЯсла» передбачає фінансову підтримку батьків після їхнього виходу на роботу, коли дитині виповнився один рік.

В Україні станом на початок вересня 2026 року понад 23 тисячі родин подали заяви на участь у ній. А понад 15 тисяч сімей уже отримують виплати, а загальний обсяг спрямованого на програму фінансування становить близько 600 млн грн.

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Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець.

Програма «єЯсла» почала діяти з 1 січня 2026 року.

Як діє програма

Допомога призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку, за умови виходу одного з батьків на роботу, та може виплачуватися до місяця, в якому дитині виповнюється три роки.

Сума

У 2026 році базовий розмір допомоги становить 8 тисяч грн на місяць. Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, передбачена підвищена виплата — 12 тисяч грн щомісяця.

Для батьків, дітям яких станом на 1 січня 2026 року вже виповнився один рік, передбачена можливість отримати допомогу з початку дії програми, якщо заяву було подано протягом шести місяців.

Якщо один із батьків повернувся до роботи пізніше, звернутися за допомогою також можна протягом шести місяців. У такому разі момент початку виплати залежить від дати виходу на роботу та віку дитини.

Куди витрачати кошти

Виплати за програмою мають цільове призначення та можуть використовуватися для оплати догляду за дитиною.

Коштами можна оплачувати послуги приватних закладів дошкільної освіти та фізичних осіб, які офіційно надають послуги з догляду за дітьми.

Також ними дозволено розраховуватися за платні послуги державних і комунальних дитсадків — харчування, гуртки, додаткові заняття та перебування дітей у чергових групах.

Можливості використання виплат охоплюють також низку товарів для дітей. Серед них — дитячий або сімейний одяг, взуття, іграшки та спортивні товари.

З початку серпня 2026 року допомогу за програмою «єЯсла», а також виплати для догляду за дитиною до одного року можна отримувати на спеціальний рахунок «Турбота про дитину», відкритий у межах «Дія.Картки».

Як відкрити картку

Відкрити картку можна через застосунок одного з банків-партнерів програми — ПриватБанку , monobank, А-Банку, Sense Bank або Банку Кредит Дніпро.

Оформити «Дія.Картку» також можна під час особистого звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України, ЦНАПу або уповноваженої особи територіальної громади.

Якщо картка вже відкрита, її рахунок підтягується до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та додається до заяви на виплату. Якщо картки ще немає, під час особистого звернення заявник може обрати банк, після чого отримає QR-код для відкриття рахунку через банківський застосунок.

Альтернативою залишається спеціальний рахунок в Ощадбанку , який відкривається Пенсійним фондом.

Тим, хто вже отримує «єЯсла» або іншу передбачену програмою допомогу, повторно подавати всі документи для переходу на «Дія.Картку» не потрібно.

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Для зміни рахунку достатньо особисто звернутися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або уповноваженої особи територіальної громади та подати відповідну заяву.

Якщо сім’я має право одночасно на кілька передбачених державою виплат, їх можна зараховувати на один спеціальний рахунок.

Раніше ми писали , що діти зі статусом ВПО можуть користуватися різними видами державної підтримки. Йдеться не лише про пільги у школах і дитсадках. Допомога також передбачена під час вступу та навчання, проживання студентів у гуртожитках, оздоровлення дітей і за певних сімейних обставин.

До речі, якщо ви виховуєте дитину самостійно, держава передбачила для вас окремі виплати, пільги на податок та підтримку з оплатою комунальних послуг. Та право на них залежить від конкретних юридичних критеріїв. Finance.ua розповідає, як оформити допомогу та що для цього потрібно у статті нижче:

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