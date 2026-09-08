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Куди можна витратити кошти зимової підтримки (термін)

Особисті фінанси
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Куди можна витратити кошти зимової підтримки (термін)
Куди можна витратити кошти зимової підтримки (термін)
Отримані у межах зимової підтримки 19 400 грн можна витратити на власний розсуд на потреби, пов’язані з підготовкою до зими.
Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
«19 400 грн можна буде витратити на власний розсуд — на паливо, теплий одяг, комунальні послуги чи інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими», — йдеться в повідомленні.
Виплати допомоги передбачені для 11 категорій громадян, які проживають у прифронтових громадах:
  • людей, які отримують субсидії, на придбання пічного палива, скрапленого газу та на оплату ЖКП;
  • людей, які отримують допомогу при народженні дитини;
  • людей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю;
  • багатодітних сімей;
  • одиноких матерів та батьків, які отримують державну допомогу;
  • одиноких непрацездатних людей пенсійного віку;
  • сімей ВПО (крім безоплатно розміщених у приміщеннях, власникам яких держава компенсує комунальні послуги та паливо);
  • дитячих будинків сімейного типу;
  • прийомних сімей;
  • сімей патронатних вихователів.

Терміни

Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня до ПФУ, ЦНАПу або до сільської, селищної чи міської ради.
Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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