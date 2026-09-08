Куди можна витратити кошти зимової підтримки (термін) Сьогодні 11:45 — Особисті фінанси

Куди можна витратити кошти зимової підтримки (термін)

Отримані у межах зимової підтримки 19 400 грн можна витратити на власний розсуд на потреби, пов’язані з підготовкою до зими.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

«19 400 грн можна буде витратити на власний розсуд — на паливо, теплий одяг, комунальні послуги чи інші потреби, пов’язані з підготовкою до зими», — йдеться в повідомленні.

Виплати допомоги передбачені для 11 категорій громадян, які проживають у прифронтових громадах:

людей, які отримують субсидії, на придбання пічного палива, скрапленого газу та на оплату ЖКП;

людей, які отримують допомогу при народженні дитини;

людей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю;

багатодітних сімей;

одиноких матерів та батьків, які отримують державну допомогу;

одиноких непрацездатних людей пенсійного віку;

сімей ВПО (крім безоплатно розміщених у приміщеннях, власникам яких держава компенсує комунальні послуги та паливо);

дитячих будинків сімейного типу;

прийомних сімей;

сімей патронатних вихователів.

Терміни

Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня до ПФУ, ЦНАПу або до сільської, селищної чи міської ради.

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону. Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн.

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