Куди можна витратити кошти зимової підтримки (термін)
- людей, які отримують субсидії, на придбання пічного палива, скрапленого газу та на оплату ЖКП;
- людей, які отримують допомогу при народженні дитини;
- людей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю;
- багатодітних сімей;
- одиноких матерів та батьків, які отримують державну допомогу;
- одиноких непрацездатних людей пенсійного віку;
- сімей ВПО (крім безоплатно розміщених у приміщеннях, власникам яких держава компенсує комунальні послуги та паливо);
- дитячих будинків сімейного типу;
- прийомних сімей;
- сімей патронатних вихователів.
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