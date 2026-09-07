0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто та де може отримати гроші на проходження опалювального сезону (пояснення Корецького)

Особисті фінанси
29
Хто та де може отримати гроші на проходження опалювального сезону (пояснення Корецького)
Хто та де може отримати гроші на проходження опалювального сезону (пояснення Корецького)
Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону.
Про це нагадав прем’єр-міністр України СергійКорецьки.

Це підтримка для українців, які найбільше її потребують:

  • люди з інвалідністю,
  • одинокі пенсіонери,
  • внутрішньо переміщені особи,
  • отримувачі житлових субсидій,
  • багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері,
  • родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.
Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Де подати заяву та де отримати гроші

Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу.
Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems