Хто та де може отримати гроші на проходження опалювального сезону (пояснення Корецького) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Хто та де може отримати гроші на проходження опалювального сезону (пояснення Корецького)

Понад 380 тисяч родин у прифронтових громадах отримають одноразово по 19 400 гривень на проходження опалювального сезону.

Про це нагадав прем’єр-міністр України СергійКорецьки.

Це підтримка для українців, які найбільше її потребують:

люди з інвалідністю,

одинокі пенсіонери,

внутрішньо переміщені особи,

отримувачі житлових субсидій,

багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері,

родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.

Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від UNICEF та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики.

Де подати заяву та де отримати гроші

Заяву можна подати до 30 жовтня через Пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу.

Виплату можна буде отримати на банківський рахунок або через Укрпошту.

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