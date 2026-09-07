Хто та де може отримати гроші на проходження опалювального сезону (пояснення Корецького)
Це підтримка для українців, які найбільше її потребують:
- люди з інвалідністю,
- одинокі пенсіонери,
- внутрішньо переміщені особи,
- отримувачі житлових субсидій,
- багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері,
- родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу та патронатні родини.
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