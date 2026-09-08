10 зарплат при звільненні: хто з військових може отримати таку виплату Сьогодні 12:00 — Особисті фінанси

Деякі військові мають право на виплату 10 місячних зарплат

«10 зарплат» при звільненні — не фіксована виплата, яку автоматично отримує кожен військовий. Її розмір залежить від вислуги, підстави звільнення та розміру місячного грошового забезпечення.

Із посиланням на групу комунікацій Сумського обласного ТЦК та СП розповідаємо, кому передбачена одноразова грошова допомога при звільненні, як її розраховують та чому 20 років служби не завжди означають автоматичні «10 зарплат».

Як розраховується виплата при звільненні

У випадках, коли військовослужбовцю передбачена допомога у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби, формула виглядає так: 50% місячного грошового забезпечення x кількість повних років служби.

Наприклад:

10 років служби — 5 місячних забезпечень;

15 років — 7,5;

20 років — 10;

25 років — 12,5;

30 років — 15.

Тобто за 20 років відповідної вислуги військовий справді може отримати суму, еквівалентну 10 місячним грошовим забезпеченням. Але це можливо лише тоді, коли конкретна підстава звільнення дає право на виплату у розмірі 50% за кожен рік служби.

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Створено за допомогою ШІ

Зокрема, така допомога для військовослужбовців, які не є мобілізованими за спеціальним порядком, передбачена при звільненні:

за станом здоров’я — без вимоги щодо 10 років вислуги;

за певними контрактними підставами, якщо виконані встановлені умови щодо тривалості служби;

у зв’язку зі звільненням з полону;

за наявності 10 і більше років вислуги — у визначених законом випадках, зокрема за віком, через скорочення штатів, після закінчення контракту та за деякими іншими підставами.

Тому 20 років служби самі по собі не гарантують 10 місячних виплат — важлива саме підстава звільнення.

Якщо звільнення за власним бажанням

У разі звільнення за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини розмір допомоги може бути іншим.

За таких умов закон передбачає виплату у розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби за наявності 10 і більше років вислуги — у випадках, передбачених законодавством.

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Отже, за 20 років служби це становитиме не 10, а 5 місячних грошових забезпечень.

Що беруть для розрахунку

Допомогу розраховують не лише від посадового окладу. До місячного грошового забезпечення включаються щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення, які військовий отримував за останньою штатною посадою, але без винагород.

Для окремих ситуацій правила розрахунку можуть відрізнятися.

Наприклад, якщо розрахункове місячне грошове забезпечення становить 30 000 грн, а військовому належить виплата за 20 повних років служби, розрахунок буде таким: 30 000×50% x 20 = 300 000 грн.

Тобто сума становитиме еквівалент 10 місячних забезпечень.

Що важливо для мобілізованих

Для військовослужбовців, які були призвані під час мобілізації на особливий період або призвані з числа резервістів, законодавство передбачає окремий порядок.

Він визначений постановою Кабінету Міністрів № 460. Тому до мобілізованого не можна автоматично застосовувати формулу «50% за кожен рік» лише через наявність певної загальної вислуги.

Коли допомогу можуть не виплатити

Одноразова допомога не виплачується при звільненні з окремих негативних підстав. Зокрема, йдеться про службову невідповідність, систематичне невиконання військовослужбовцем умов контракту, а також окремі випадки звільнення у зв’язку з обвинувальним вироком суду чи адміністративним правопорушенням, передбачені законодавством.

Якщо військовослужбовець звільняється повторно, за загальним правилом допомогу розраховують за період служби з моменту останнього зарахування на військову службу. Попередній період повторно не враховується, якщо за нього допомогу вже виплачували.

Виняток передбачений для тих, хто під час попереднього звільнення взагалі не набув права на таку виплату.

Перед звільненням військовому варто перевірити:

підставу звільнення у документах;

календарну вислугу;

чи правильно зараховані всі періоди служби;

яке місячне грошове забезпечення взяли для розрахунку;

чи враховані всі належні щомісячні складові;

чи отримував він одноразову допомогу під час попереднього звільнення.

Таким чином, «10 виплат при звільненні» — це не окрема гарантована всім військовим сума. 10 місячних забезпечень виходить у результаті розрахунку 50% за кожен із 20 повних років служби, але лише за умови, що конкретна підстава звільнення дає право саме на таку виплату.

Нормативна база: Закон України № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанова КМУ № 460 та відповідні відомчі порядки.

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