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Якою буде пенсія при зарплаті 20 тисяч гривень — розрахунок

Особисті фінанси
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Зарплата
Зарплата
Зарплата у 20 тисяч гривень зовсім не означає, що після виходу на пенсію людина отримуватиме приблизно таку ж суму. Розмір виплати залежить не лише від заробітку, а й від страхового стажу та встановленої формули розрахунку.
У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Із посиланням на Асоціацію платників податків України розповідаємо, на яку виплату можна розраховувати за офіційної зарплати у 20 тисяч гривень та що буде, якщо стажу недостатньо.

Яку пенсію можна отримати із зарплатою 20 тисяч гривень

У 2026 році оформити пенсію за віком у 60 років можна за наявності щонайменше 33 років страхового стажу.
Якщо людина протягом цього періоду отримувала офіційну зарплату на рівні 20 тисяч гривень, її щомісячна пенсія становитиме 7 230 гривень.
Кінцевий розмір виплати визначається за спеціальною формулою. Пенсійний фонд використовує формулу:
П = Зп x Кс,
де Зп — заробітна плата, яка враховується під час обчислення пенсії, а Кс — коефіцієнт страхового стажу.
Тому сама по собі зарплата у 20 тисяч гривень не означає фіксованого розміру майбутньої пенсії.

Коли до пенсії додають гроші за понаднормовий стаж

Додаткову виплату можуть отримувати люди, які працювали довше за встановлену норму страхового стажу.
Право на доплату виникає:
  • у чоловіків — за понад 35 років стажу;
  • у жінок — за понад 30 років стажу.
Надбавка становить 1% від пенсії за кожен додатковий рік стажу. Водночас вона не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
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У 2026 році цей мінімум становить 2 595 гривень, тому максимальна доплата за кожен понаднормовий рік — 25,95 гривні.
Наприклад, за 10 років понаднормового стажу щомісячна доплата становитиме 259 гривень.

Що робити, якщо страхового стажу не вистачає

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років поступово зростають у межах перехідного періоду пенсійної реформи.
Якщо у 60 років людина не має необхідних 33 років стажу, пенсію можна буде оформити пізніше:
  • у 63 роки — за наявності від 23 років стажу;
  • у 65 років — за наявності від 15 років стажу.
Також важливо вчасно звернутися до Пенсійного фонду. Закон передбачає 90 днів після 60-го дня народження для подання документів.
Якщо звернутися пізніше, пенсію почнуть нараховувати лише з дати звернення. Виплати за попередні місяці в такому разі не нараховуватимуться.
Раніше ми повідомляли, що що робити, якщо ви і Пенсійний фонд розходитеся в оцінці страхового стажу, тобто якщо ваш стаж порахували неправильно.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
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