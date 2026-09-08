Якою буде пенсія при зарплаті 20 тисяч гривень — розрахунок Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Зарплата

Зарплата у 20 тисяч гривень зовсім не означає, що після виходу на пенсію людина отримуватиме приблизно таку ж суму. Розмір виплати залежить не лише від заробітку, а й від страхового стажу та встановленої формули розрахунку.

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Із посиланням на Асоціацію платників податків України розповідаємо, на яку виплату можна розраховувати за офіційної зарплати у 20 тисяч гривень та що буде, якщо стажу недостатньо.

Яку пенсію можна отримати із зарплатою 20 тисяч гривень

У 2026 році оформити пенсію за віком у 60 років можна за наявності щонайменше 33 років страхового стажу.

Якщо людина протягом цього періоду отримувала офіційну зарплату на рівні 20 тисяч гривень, її щомісячна пенсія становитиме 7 230 гривень.

Кінцевий розмір виплати визначається за спеціальною формулою. Пенсійний фонд використовує формулу:

П = Зп x Кс,

де Зп — заробітна плата, яка враховується під час обчислення пенсії, а Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Тому сама по собі зарплата у 20 тисяч гривень не означає фіксованого розміру майбутньої пенсії.

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Коли до пенсії додають гроші за понаднормовий стаж

Додаткову виплату можуть отримувати люди, які працювали довше за встановлену норму страхового стажу.

Право на доплату виникає:

у чоловіків — за понад 35 років стажу;

у жінок — за понад 30 років стажу.

Надбавка становить 1% від пенсії за кожен додатковий рік стажу. Водночас вона не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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У 2026 році цей мінімум становить 2 595 гривень, тому максимальна доплата за кожен понаднормовий рік — 25,95 гривні.

Наприклад, за 10 років понаднормового стажу щомісячна доплата становитиме 259 гривень.

Що робити, якщо страхового стажу не вистачає

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років поступово зростають у межах перехідного періоду пенсійної реформи.

Якщо у 60 років людина не має необхідних 33 років стажу, пенсію можна буде оформити пізніше:

у 63 роки — за наявності від 23 років стажу;

у 65 років — за наявності від 15 років стажу.

Також важливо вчасно звернутися до Пенсійного фонду. Закон передбачає 90 днів після 60-го дня народження для подання документів.

Якщо звернутися пізніше, пенсію почнуть нараховувати лише з дати звернення. Виплати за попередні місяці в такому разі не нараховуватимуться.

Раніше ми повідомляли , що що робити, якщо ви і Пенсійний фонд розходитеся в оцінці страхового стажу, тобто якщо ваш стаж порахували неправильно.

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