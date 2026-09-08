Зарплата у 20 тисяч гривень зовсім не означає, що після виходу на пенсію людина отримуватиме приблизно таку ж суму. Розмір виплати залежить не лише від заробітку, а й від страхового стажу та встановленої формули розрахунку.
У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Із посиланням на Асоціацію платників податків України розповідаємо, на яку виплату можна розраховувати за офіційної зарплати у 20 тисяч гривень та що буде, якщо стажу недостатньо.
Яку пенсію можна отримати із зарплатою 20 тисяч гривень
У 2026 році оформити пенсію за віком у 60 років можна за наявності щонайменше 33 років страхового стажу.
Якщо людина протягом цього періоду отримувала офіційну зарплату на рівні 20 тисяч гривень, її щомісячна пенсія становитиме 7 230 гривень.
Кінцевий розмір виплати визначається за спеціальною формулою. Пенсійний фонд використовує формулу:
П = Зп x Кс,
де Зп — заробітна плата, яка враховується під час обчислення пенсії, а Кс — коефіцієнт страхового стажу.
Тому сама по собі зарплата у 20 тисяч гривень не означає фіксованого розміру майбутньої пенсії.