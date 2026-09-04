Пенсіонерам скасували одну з доплат: хто втратив гроші Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Доплата до пенсії

Деякі українські пенсіонери у 2026 році втратили одну з доплат до пенсії. Йдеться про щомісячну виплату за статус Почесного донора України — її перестали призначати тим, хто отримав відповідне звання після 26 січня.

Водночас для тих, хто оформив статус раніше, виплата продовжує діяти.

Кому скасували доплату

Як повідомили у Пенсійному фонді, з 26 січня 2026 року припинили призначати щомісячну надбавку до пенсії за статус Почесного донора України.

Раніше така виплата становила 321 грн на місяць — це 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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Щоб отримати статус Почесного донора України, потрібно було безоплатно здати:

40 доз цільної крові;

60 доз плазми;

або 40 доз компонентів крові.

При цьому українці, які отримали звання Почесного донора до 26 січня 2026 року, продовжать отримувати надбавку. Для них виплату зберегли в повному обсязі.

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Які пільги для донорів залишилися

Скасування пенсійної надбавки не означає припинення інших передбачених для донорів пільг.

Донором крові або плазми може бути повнолітній дієздатний громадянин України вагою не менше 50 кг, який не має медичних протипоказань.

Водночас донори мають право на:

звільнення від роботи в день здачі крові зі збереженням середнього заробітку;

безкоштовне обстеження стану здоров’я перед процедурою;

безоплатне харчування або грошову компенсацію за нього.

Телеканал 24 За матеріалами:

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